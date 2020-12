SRI, aluzie la Partidul AUR intr-o postare pe Facebook. Ce mesaj este transmis de angajatii serviciului

SRI publica articolul 4 al Constitutiei, aliniatul 2: "Romania este patria comuna si indivizibila a tuturor cetatenilor sai, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala".Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor ( AUR ) a castigat un scor de 8,93% in Camera Deputatilor si 9,1% in Senat AUR vine in Parlamentul Romaniei cu un discurs nationalist, homofob, anti-sistem, anti-covid, pro-ortodoxist si anti-occidental, militand pentru unirea Basarabiei cu Romania si promovand credinta crestina.Presedintele Senatului partidului AUR, Sorin Lavric, arata, intr-un editorial publicat pe platforma r3media.ro, ca membrii formatiunii politice vor disloca partidele din Parlament.Uniunea Scriitorilor se dezice de afirmatiile lui Sorin Lavric, lider al Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), intrata de curand in Parlament, care afirma ca romii sunt o "plaga sociala" si "barbatii nu cauta in femei desteptaciunea, profunzimea sau luciditatea", si anunta ca acesta "in mod firesc" nu va mai face parte din organizatie.