The Financial Times, despre AUR: "Un partid de extrema dreapta a venit aparent de nicaieri pentru a castiga noua procente din voturi"

"Alianta ultranationalista pentru unitatea romanilor (AUR), care a fost formata aacum un an, a valorificat frustrarea privind masurile anti-coronavirus, a primit sprijin din partea Bisericii Ortodoxe Romana si a avut o strategie eficienta in social media, pentru a deveni in mod neasteptat al patrulea cel mai mare partid din parlament ", scrie Financial Times."De ani de zile, Romania a fost o exceptie in Europa Centrala si de Est, deoarece nu a existat un partid proeminent de extrema dreapta, desi mai multe partide de masa au cochetatcu idei iliberale", se arata in articol.De asemenea, in articol este mentionat si despre felul in care IPS Teodosie a sfidat pandemia de COVID-19."Un moment important al campaniei a fost acela in care guvernul a interzis o intrunire publica in onoarea sfantului Andrei, unul dintre cei mai importanti sfinti ai Romaniei, din cauza pandemiei. Un cleric conservator din orasul costal Constanta a anuntat ca sarbatoarea va avea totusi loc, in vreme ce politia nu a intervenit, ci doar a asistat la eveniment", adauga Financial Times.CITESTE SI: Expert: Pana la Craciun, in Bucuresti vor fi aproape 100.000 de infectari. "Este o povara insuportabila"