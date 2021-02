Traian Basescu, despre AUR: "Un partid de extrema dreapta, o reactie la USR neo marxist". "Dati Sosoaca poporului, Sosoaca o sa aiba"

"Cum a crescut AUR la 10%?"

"AUR este o reactie la aparitia unui partid omolog dar in cealalta parte a spectrului politic: USR neo marxist, AUR un partid de extrema dreapta. AUR a luat, sa ma scuze cei care se vor simti jigniti, obiective de genul legionarilor din perioada interbelica. USR sunt un partid neo-marxist care nu va avea foarte multe de spus in politica romaneasca dintr-un motiv simplu: nu vor face mai nimic in afara de zgomot.AUR a aparut ca o reactie la USR. Sunt cei doi poli ai spectrului politic romanesc. In ceea ce priveste izolarea AUR, in timpul partidului Romania Mare s-a mai intamplat asa ceva - partidul a fost izolat pana a disparut. Poate nu e cea mai rea idee. Nu partidele o promoveaza pe Sosoaca, nu partidele promoveaza AUR. AUR are doua elemente: tricolorul in mana si poporul in gura, fraze foarte simple. Televiziunile ii promoveaza. Daca apelul intelectualilor era un apel de fond", declara Traian Basescu, la postul Realitatea TV.Fostul presedinte al Romaniei a precizat ca el isi asuma sustinerea presedintelui AUR cand vorbea de unirea cu Moldova. Dati poporului Sosoaca , o sa aiba poporul Sosoaca. Uitati-va la Romania TV care daca nu are Sosoaca nu are emisiune, uitati-va la Antena 3, uitati-va la jurnale la dumneavoastra (n.r. Realitatea).Imi aduc aminte si cand George Simion se tavalea prin Bucuresti si i-am luat apararea pentru ca o facea in numele reunificarii Romaniei cu Republica Moldova. Intre timp si-a schimbat ideile. Nu am nimic impotriva lui. EU nu am vorbit de promovarea lui in campanie . Ramane o enigma cum un partid creste de la 1 la 10%.Faptul ca de dimineata pana seara televiziunile ne servesc ce face Sosoaca este o realitate. Eu imi asum sustinerea presedintelui AUR cand vorbea de unirea cu Moldova. Dar de la ce faceau atunci, il mai auziti pe George Simion sa vorbeasca serios de reunificare? E cam mult pentru un partid extremist sa creada ca va inlatura tot ca sa vina ei la putere", a conchis Traian Basescu.