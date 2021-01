DOCUMENT Un deputat AUR a scris in CV ca stie sa foloseasca telefonul mobil

In CV-ul pe care l-a publicat pe site-ul oficial al Camerei Deputatilor, parlamentarul a evidentiat ca stie sa foloseasca platforma Zoom, precum si sistemul de operare android cu care sunt dotate marea majoritate a telefoanelor mobile inteligente, scrie Adevarul.ro De asemena, el a aratat ca este absolvent al Liceului cu Program Sportiv din Suceava, ca in perioada 2001-2010 a fost sofer de autocar, respectiv masini de mare tonaj si ca ulterior si-a deschis o firma.In acelasi CV, la capitolul "competente digitale", deputatul AUR se lauda ca stie sa navigheze pe internet, sa foloseasca aplicatiile de social media, precum si platforma Zoom."Navigare Internet Social Media, Utilizare buna a programelor de comunicare (mail, messenger, skype), Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel intermediar, Zoom Microsoft Word Microsoft Excel, buna utilizare a retelelor de socializare facebook page Google Drive Microsoft Office Skype, 0 buna cunoastere a instrumentelor Microsoft Office Microsoft office word Android", acestea sunt toate competente digitale mentionate in CV-ul deputatului.Citeste si: