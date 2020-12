Germina Nagat, membru in colegiul CNSAS: "Suntem somati sa concediem angajatii care critica miscarea legionara. Primim amenintari cu moartea"

Manualele de istorie de clasa a XII-a reduc istoria despre Antonescu sau despre Securitate la cateva fraze

Amenintari cu moartea pentru angajatii CNSAS care critica miscarea legionara

AUR il folosesc pe Christos drept agent electoral

Paradigma traditionala versus paradigma moderna

Bazinul PSD din 2016 s-a exprimat in AUR

Romanii au o neincredere funciara unii in altii, pana la cinism, dar si fata de straini

Discursul ultra-nationalist si extremist cu tot ce implica acesta va fi auzit de la tribuna Parlamentului Romaniei. Naratiunile radical-violente pe care le credeam uitate vor inflama spatiul public. Unde va duce acest discurs bagat in priza de la tribuna noului Parlament, este greu de anticipat. Cu toate acestea, Germina Nagat, membru in Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securitatii, crede ca ideile extremiste si rasiste sunt un pericol pe care nu ar trebui sa il neglijam la nivel de societate.Extremismul nu a aparut de niciunde, ci a bantuit liber in anii 90, fie in amfiteatre, fie, prin intermediul Partidului Romania Mare, infiintat imediat dupa Revolutie, cu oficina sa care se vindea ca painea calda la chioscurile de presa care impanzeau Romania aniilor 90. Extremismul strabate istoria Romaniei - anii '30, comunismul, post-revolutie. Bantuie si astazi la fel de liber. Cel mai periculos, crede Germina Nagat, este faptul ca, astazi, cartile de istorie pe care liceenii le au in programa scolara reduc tulburii ani '30 la doua-fraze, prezinta regimul Antonescu "descris in maximum 3 paragrafe, din care aflam ca in 1941 "s-au inregistrat actiuni progromiste" si ca Antonescu "a incurajat si sprijinit emigrarea evreilor in Palestina"".De asemenea, toate analizele releva faptul ca intre politicieni si electorat s-a cascat o prapastie, dovada - absenteismul, iar in acest context al absentei, in plina pandemie cu toate efectele economice si sociale, AUR a preluat toate temele. Pentru sociologul Daniel David, rectorul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj Napoca, explicatiile stau in faptul ca in Romania sunt astazi doua paradigme psihoculturale: traditionala versus moderna. Daca in anii trecuti, PSD preluase curentul nationalist, abandonandu-l dupa esecul de la europarlamentare si condamnarea lui Dragnea, iata ca in 2020, George Simion , liderul AUR a preluat curentul nationalist, ultra-radical, castigand multe voturi si in Diaspora, ajungand direct in Parlament. Sociologul Daniel David crede ca o parte din bazinul PSD din 2016 "s-a exprimat in mod natural in AUR sigur alaturi si de alti votanti mobilizati de ideologia AUR".Ideile rasiste si extremiste sunt un pericol, indiferent de forma de agregare in care ajung sa circule. AUR nu e decat incarnarea lor intr-un proiect politic primitiv si delirant - un partid care, iata, a reusit marea surpriza electorala a deceniului. Dar n-as da vina pe astre sau pe ghinion pentru asta.AUR n-a inventat nimic si n-a scos nimic "din palarie", fiindca nationalismul, extremismul si rasismul bantuie libere prin Romania de foarte multa vreme. Ca sa fim cinstiti, bantuie de ani de zile. Imediat dupa Revolutie am trait episoade care par greu de crezut azi, dar sunt reale. De pilda, in Facultatea de Filosofie a aparut in '90 o inscriptie pe usa unui amfiteatru, care indemna "jidanii" sa plece din facultate. Nimeni n-a patit nimic, n-a fost nicio discutie despre asta, liniste deplina. Tot in primii ani dupa Revolutie am ascultat in aula Academiei discursuri in care se argumenta ca "gena romaneasca" e nemuritoare si ar supravietui chiar si pe luna, daca omenirea ar disparea. Un astfel de discurs a fost primit cu aplauze furtunoase....Au trecut anii si lucrurile nu s-au schimbat in bine, dimpotriva, chiar daca am intrat in NATO si in UE. Amintiti-va de atacurile antisemite din "Romania Mare", nesanctionate vreodata in justitie - ni se spunea tot timpul ca sunt "pamflete" si ca sanctionarea lor ar insemna o incalcare a libertatii presei. Nu stiu cine a aruncat semintele din care a incoltit AUR-ul asta, mai degraba as zice ca ele erau sadite inca din epoca Ceausescu, despre care va mai amintiti cred ca era un nationalist pur-sange. Dar otrava a circulat liber in democratie , iar acum ne trezim ca, din cauza indolentei prelungite, suntem pe punctul sa facem, din nou, o cangrena.Ni se tot explica ritos ca interzicerea propagandei legionare sau comuniste inseamna cenzura, suspendarea sau anularea democratiei etc. In realitate, combaterea oricarei forme de nationalism sau de extremism e un gest elementar de autoaparare, de imunizare obligatorie pentru orice comunitate. Si imunizarea asta incepe in scoala, ca sa nu ne mai minunam atata de ce au votat tinerii cu AUR, un partid care strange semnaturi pe Instagram pentru interzicerea muzicii rock.Va invit sa studiati manualele de istorie de clasa XII, care reflecta programa obligatorie pentru Bac-ul la istorie. Manualele care ii instruiesc, cum ar veni, pe tinerii votanti de maine. Am comparat cu atentie trei variante care circula in prezent pe piata si va invit s-o faceti si dumneavoastra. Regimul Antonescu e descris in maximum 3 paragrafe, din care aflam ca in 1941 "s-au inregistrat actiuni progromiste" (sic!) si ca Antonescu "a incurajat si sprijinit emigrarea evreilor in Palestina".Dictatura comunista incape in si mai putine randuri, cuvantul "Securitate" e mentionat o singura data si exemple din astea va pot da o multime. Consider ca manualele de istorie au fost si au ramas decenii intregi un instrument de propaganda nationalista pura. Sunt scrise cu o grija nedisimulata de a menaja sentimentul national, sunt pline de omisiuni intentionate, de formulari relativizante si de informatii gresite. In final, rezultatul acestei aglomerari de ineptii propagandistice va fi un cetatean care crede ca poporul din care face parte e o eterna victima a istoriei, a comploturilor si a ticalosiei strainilor, ca un bun patriot nu poate fi decat un ortodox, celelalte etnii au nimerit pe aici din greseala si trebuie combatute, daca nu chiar starpite. Programa scolara este un dezastru si vreau sa spun asta apasat, ca fost profesor de istorie si ca parinte. Sa nu ne mai miram candid de ororile care ies din urna o data la patru ani, cata vreme programa scolara si manualele arata in halul asta. Nationalismul, conspirationismul si xenofobia se cultiva sau se combat in scoala si in spatiul public, unde stam la fel de rau.Am cumparat azi din centrul Bucurestiului, de la un chiosc de langa ASE, un ziar care se numeste "Certitudinea". Este editat de Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania si coordonat "spiritual si moral de Mihai Eminescu". Este doar o mostra de "hrana spirituala" pe care oricine o poate degusta liber, in buricul orasului. Aflam din sumar ca romanii sunt singurii europeni, ca "statul e un monstruos instrument anti-uman" si ca exista o legatura intre descantecul romanesc si fizica cuantica.Militantii religiosi si organizatiile fatis pro-legionare pot publica orice, pot debita orice in spatiul public, pot trage de urechi si pot chiar ameninta nestingherite angajatii si institutiile statului, pentru delicte de opinie. Dupa interviul lui Mihai Demetriade pe tema filmului Intre chin si amin, s-au primit la CNSAS tot felul de scrisori de protest si solicitari ale organizatiilor religioase sau ale ziaristilor afiliati, care ne someaza sa concediem angajatii care critica miscarea legionara, sau sa retragem acreditarea persoanelor care scriu ireverentios despre prelati ortodocsi, mai ales despre Arsenie Boca. Nu mai vorbim despre injurii si amenintari, inclusiv amenintari cu moartea.Argumentul halucinant si inspaimantator in acelasi timp, invocat in aceste hartii, este ca statul si institutiile sale au obligatia sa sustina puncte de vedere favorabile miscarii legionare sau favorabile BOR. Faptul ca in Constitutie statul roman e definit ca laic si obligatoriu echidistant fata de toate cultele religioase e ignorat cu totul si din pacate uneori este ignorat chiar de institutiile care au obligatia sa apere acest principiu fundamental. Asa am ajuns in situatia stupefianta de a avea in Parlament un partid care declara oficial ca trebuie sa traim cu totii "sub spectrul lui Christos".Nu ne putem astepta ca membrii AUR si votantii lor sa sesizeze oroarea de a se declara crestini in timp ce-l folosesc pe Christos drept agent electoral. Si nici sa sesizeze ca a numi comunitatea roma "o plaga sociala" nu e nici pe departe o dovada a iubirii de aproape.... E clar ca oamenii astia nu sunt interesati de logica, in ciuda faptului ca eminenta lor cenusie are un doctorat in filozofie. Tot ce pot sa sper este ca undeva, in al treisprezecelea ceas, cineva sa-si aminteasca sa respecte Constitutia si sa aplice legea.Eu sunt mirat de mirarile unora despre rezultatul AUR la alegerile parlamentare din decembrie 2020. Si eu si altii spunem de o vreme ca Romania are acum doua paradigme psihoculturale definitorii, aflate intr-un echilibru fragil: paradigma traditionala vs. paradigma moderna. AUR, asa cum se autodefineste explicit, este angajat pentru partea traditionala, intr-o logica conservatoare, una poate chiar foarte accentuata pe alocuri. Aceasta parte s-a putut regasi destul de bine in PSD in timpul alegerilor parlamentare din 2016.Acum PSD s-a redefinit la randul lui, astfel ca s-a prezentat ca un partid social-democrat european, mai putin opus in discurs, de data asta, modernizarii si mai putin vocal in discursul pro-valori conservatoare; altfel spus, PSD a ramas inca mai traditional in comparatie cu alte partide care au vorbit direct de modernizare ca mesaj politic, dar nu cu un discurs antimodernizare. Asadar, o parte din bazinul PSD din 2016 s-a exprimat in mod natural in AUR, sigur, alaturi si de alti votanti mobilizati de ideologia AUR. Nu spun ca liderii AUR ar fi fost in relatii de colaborare cu liderii PSD in 2016, eu vorbesc despre bazinul electoral care sustine liderii.La intrebarea daca romanii ar avea o predispozitie mai mare spre extremism/rasism, as indrazni sa spun ca nu cred ca mai mult ca alte popoare vestice democratice; ne putem uita la astfel de popoare vestice democratice si in trecutul lor si in prezent. Noi avem altceva, si anume o neincredere funciara unii in altii, pana la cinism, care se exprima puternic si fata de straini, ceea ce pare neobisnuit pentru o lume tot mai globalizata.Ba pare neobisnuit chiar pentru noi, atunci cand realizam acest lucru, deoarece in proiectia noastra psihoculturala ideala (cum ne credem/cum vrem sa fim) ne proiectam exact pe dos. Aceasta proiectie ne da insa, paradoxal, si o doza mare de toleranta, cele doua - neincrederea si toleranta - exprimandu-se in functie de context. Altfel spus, daca reflexul nostru de neincredere fata de straini nu este apreciat de grupurile/persoanele de referinta pentru noi, invatam sa-i toleram (uneori "ca sa dam bine"), fara ca asta sa insemne ca ne-am crescut cu adevarat increderea in ei.