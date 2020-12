VIDEO Diana Sosoaca, sefa Comisiei de abuzuri din Senat, anunta ca o sa-l cheme la audieri pe Raed Arafat: "Ce s-a intamplat anul asta este grav"

Parlamentarul a arata ca era interesat sa faca parte doar din doua comisii, Juridica sau cea de Abuzuri. "Pentru Comisia Juridica, AUR m-a propus ca membru. Pentru Comisia de Abuzuri, AUR m-a propus ca presedinte. Mi se potriveste ca o manusa", explica aceasta. Ea spune ca din aceasta pozitie o sa faca "foarte lucruri bune"."Ce probleme aveti, indreptati-le catre Comisia de abuzuri. Trimiteti-le prin mail, trimiteti-le prin scrisori. Am dreptul sa fac anchete, avem dreptul, exact ce o sa va placa si ce asteptam de mult, sa chemam sa punem intrebari persoanelor pe care noi le consideram raspunzatoare sau ca factori de decizie.Si evident ca asteptam cu nerabdare sa punem intrebari, sa adresam intrebari, domnului Raed Arafat, nu? Pentru ca ceea ce s-a intamplat anul asta este grav, foarte grav. Aceste lucruri nu trebuie sa se mai intample niciodata", afirma Sosoaca.Potrivit acesteia, lucrarile sunt publice, si cei interesati pot participa online."In Romania au loc foarte multe abuzuiri, mai ales in ultimul an. Foarte multe fapte de coruptie, si sunt o groaza de petitii care trebuie rezolvate", explica Sosoaca.Sosoaca a sustinut ca va avea o influenta similara cu cea a Avocatului Poporului."Trimiteti problemele din inchisori, avem foarte mult de munca. Cu ajutorul vostru, vom reusi. Putem sa facem ordine, va spun ca este o functie gen Avocatul Poporului . Tot mi-ati spus voi mie Avocatul Poporului", continua senatoarea AUR."Functia imi vine ca o manusa pentru toata lupta pe care am dus-o impotriva sistemului abuziv si impotriva incalcarilor de drepturi si libertati fundamentale", explica Diana Sosoaca.Va trebui sa facem dreptate si pentru avocati, sa nu se mai intample ce s-a intamplat pana acum", a declarat Sosoaca.