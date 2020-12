VIDEO Viitoarea senatoare AUR Sosoaca a fost consiliera unui ministru din guvernul Nastase, acuzat ca a fost ofiter DIE

Foto:"Femei de 10"

Cine este Eugen Dijmarescu

Ofiter DIE?

Informatia apare pe site-ul prezentatoarei Marina Almasan, "Femei de 10", care este prietena cu Diana Sosoaca. De altfel, viitoarea senatoare AUR a fost invitata in mai multe randuri in cadrul unor emisiuni la TVR, inclusiv inainte de alegeri."A absolvit un master in Dreptul afacerilor, a fost consilier personal pe probleme juridice al ministrului delegat pentru comert, Eugen Dijmarescu, colaborand cu toate structurile guvernamentale la acel moment," este prezentarea avocatei.Diana Sosoaca a scris mai multe articole in aceasta revista. Cele mai recente sunt "Haos, abuzuri si incompetenta la inceput de an scolar!" si Oare doar "Pandemia distruge Romania"?...."Diana Iovanovici-Sosoaca este un avocat cu o experienta de 21 de ani, colaborand zilnic din primul an de facultate cu un cabinet de avocatura de prestigiu al anilor 90. Si-a dorit dintotdeauna sa fie avocat, aceasta fiindu-i principala pasiune pe care si-o indeplineste cu tenacitate, abnegatie si devotament. In cariera sa s-a dovedit a fi originala, deschizatoare de drumuri prin aplicarea unor teorii noi, incercand sa gaseasca rezolvare si acolo unde totul pare imposibil.A absolvit un master in Dreptul afacerilor, a fost consilier personal pe probleme juridice al ministrului delegat pentru comert, Eugen Dijmarescu, colaborand cu toate structurile guvernamentale la acel moment. Este o adevarata combatanta a ilegalitatilor si nedreptatilor si nu uita niciodata sa-i ajute pe cei mai nevoiasi, pe care soarta nu i-a privilegiat, reprezentand pro bono persoanele fara posibilitati.Este implicata in evenimente de caritate cu privire la copii si batrani nevoiasi care au nevoie nu numai de ajutor material, ci si de un cuvant bun. Iubeste Romania si romanii, este mandra ca este romanca si lupta pentru redarea demnitatii si constientizarea valorilor romanilor!"Eugen Dijmarescu a fost parlamentar in anii '90 si ministru in guvernul Petre Roman , ulterior a fost numit ministru in Japonia. Incepand cu 2001, el a ocupat fucntia de Consilier de Stat pentru Politici Economice al premierului Adrian Nastase, iar din 2003 a devenit ministru al Comertului in guvernul Adrian Nastase.La 11 octombrie 2004, el a demisionat din guvern , fiind ales la 28 septembrie 2004 in functia de viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei, pozitie detinuta pana in octombrie 2009 cand a preluat conducerea Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar, pozitie din care s-a pensionat.Dijmarescu a fost acuzat de mai multi jurnalisti de investigatii ca a lucrat/colaborat cu DIE, serviciul de informatii externe al Securitatii. Numele acestuia apare si in celebra lista a lui Liviu Turcu, fost ofiter in cadrul DIE in perioada comunista. PressOne a publicat , pe 13 martie, povestea recrutarii de catre Securitate a lui Mugur Isarescu , guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei. Surse din fosta Directie de Informatii Externe (DIE), cum s-a numit serviciul de spionaj extern pana in 1978, sustineau ca guvernatorul Mugur Isarescu si Eugen Dijmarescu, fost viceguvernator al BNR , ar fi fost ofiteri acoperiti in cadrul Institutului de Economie Mondiala (IEM). Cei doi ar fi fost recrutati la absolvirea facultatii, in 1971, fiind angajati imediat la IEM.Dupa publicarea articolului, Eugen Dijmarescu a facut mai multe precizari . El nu neaga categoric faptul ca ar fi fost recrutat de Securitate in 1971 si nici nu contesta explicit faptul ca a fost ofiter acoperit, ci ofera detalii circumstantiale.