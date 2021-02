Zeci de personalitati cer liderilor coalitiei de guvernare sa inceteze dialogul cu AUR: Deschiderea ministrilor Educatiei, Justitiei si Sanatatii este scandaloasa si inadmisibila

Scrisoarea

Semnatari:

Acestia solicita ca "dialogul cu AUR sa inceteze imediat"."In ultimele saptamani, ministrii Educatiei, Justitiei si Sanatatii au discutat nestingheriti cu conducerea AUR. Atitudinea afisata de membri ai Guvernului Romaniei care, prin pozitionarea lor, respectiv deschiderea catre dialogul cu AUR , angajeaza intreg Executivul, este scandaloasa si inadmisibila.Mesajul transmis prin astfel de intalniri protocolare este tocmai validarea ideilor si mijloacelor de actiune ale partidului AUR , riscand astfel sa ii legitimeze si sa ii normalizeze proiectul politic," se arata in scrioare. Printre semnatarii scrisorii se numara politologul Cristian Parvulescu , istoricul Andrei Cornea, sociologul Alfred Bulai, profesorul universitar Andrei Taranu, dramaturgul Radu F. Alexandru, scriitorul Liviu Antonesei, politologul Michael Shafir, poetul William Totok s.a. Lista completa, la finalul articolului.Noi, semnatarii acestei scrisori, intelectuali publici, militanti pentru drepturile omului, oameni din societatea civila, aparatori ai valorilor euroatlantice, ne exprimam ingrijorarea cu privire la deschiderea catre dialog aratata de membri marcanti ai partidelor din coalitia de guvernare catre conducerea unui partid recent intrat in Parlamentul Romaniei, AUR.Partidul AUR este o formatiune politica ce s-a dovedit a fi, in scurta sa existenta pe scena publica romaneasca, purtatoarea unui conglomerat ideologic nociv, de factura extremista. Un partid radical-populist, vehiculand teme fundamentaliste si nationaliste, cu revizitarea teoriilor conspirationiste, anti-globaliste si anti-individualiste, si cu personaje care raspandesc idei ale extremei drepte (este de notorietate, de exemplu, ca persoana propusa de AUR drept candidat la functia de prim-ministru se proclama deschis drept un inflacarat admirator al unor figuri de trista amintire din trecutul negru al Romaniei ori ca parlamentari ai aceluiasi partid au simpatii pentru legionari sau intelectuali legionari din perioada interbelica), care se exprima frecvent impotriva societatii liberale si a sistemului institutional de valori al democratiei liberale, nu poate fi un partener de dialog intr-o democratie In ultimele saptamani, ministrii Educatiei, Justitiei si Sanatatii au discutat nestingheriti cu conducerea AUR. Atitudinea afisata de membri ai Guvernului Romaniei care, prin pozitionarea lor, respectiv deschiderea catre dialogul cu AUR, angajeaza intreg Executivul, este scandaloasa si inadmisibila. Mesajul transmis prin astfel de intalniri protocolare este tocmai validarea ideilor si mijloacelor de actiune ale partidului AUR, riscand astfel sa ii legitimeze si sa ii normalizeze proiectul politic.Nici subiectele abordate (importante si urgente, fara indoiala) si nici respectarea unei cutume politice fundamentale (respectiv dialogul constant cu opozitia) nu pot constitui argumente pentru a justifica o asemenea deschidere catre un partid care refuza valorile occidentale. Orice dialog intre membrii Guvernului si reprezentantii AUR poate si trebuie sa fie purtat doar in cadrele stabilite de Constitutie, prin interpelari, insa acestea nu pot fi interpretate nicidecum drept pretexte pentru intalniri afabile. Pastrand relatia cu AUR doar in conditiile stricte stipulate de legea fundamentala, coalitia de guvernare s-ar asigura astfel ca mentine un "cordon sanitar" in jurul unei formatiuni periculoase pentru democratia noastra. Suntem convinsi ca, odata ce "cordonul sanitar" ar fi spart, va fi aproape imposibil de reconstruit.In acordul incheiat intre partidele care formeaza actuala coalitie de guvernare, semnatarii mentioneaza ca actuala alianta se bazeaza pe "responsabilitatea fata de destinul Romaniei" si ca soliditatea acesteia se intemeiaza pe "valorile comune de libertate, respect, integritate, responsabilitate individuala si solidaritate". In acelasi document programatic, liderii partidelor de guvernare afirma fara ezitare: "Suntem hotarati sa aparam aceste valori atunci cand sunt amenintate si sa ducem Romania mai departe pe drumul ei european." Ori, prin actiunile si ideile vehiculate, AUR pune in pericol tocmai valorile pe care actuala coalitie si-a propus sa le salvgardeze. In mod evident, intre principiile asumate si actiunile unor membri ai Guvernului, prin deschiderea aratata catre liderii AUR, exista un conflict ireconciliabil.In multe tari europene, partide extremiste au ajuns, in urma alegerilor, in parlamente. Nu insa in toate aceste state, astfel de partide sunt tratate cu nesperata bunavointa. Dimpotriva, in numeroase locuri de pe continentul nostru, ideile vehiculate de astfel de formatiuni politice le transforma automat in actori nefrecventabili, iar boicotarea liderilor acestor formatiuni este o regula de la care nici un politician onest nu se poate abate.Stim cu totii foarte bine ca adevarata importanta a asumarii si respectarii valorilor euroatlantice nu se poate sluji prin dialogul constant si nestingherit cu reprezentanti ai unui partid aflat in flagranta contradictie cu principiile pe care partidele din coalitia de guvernarea clameaza ca le apara. Inainte de a fi prea tarziu, credem ca este momentul ca, prin acordul partidelor care formeaza coalitia de guvernare, dialogul cu AUR sa inceteze imediat.Cristian ParvulescuSmaranda EnacheAndrei CorneaLavinia StanCiprian MihaliLiliana PopescuAdrian MiroiuMadalin HodorSergiu MiscoiuClaudiu CraciunAlfred BulaiAndrei TaranuLiviu RotmanRadu F. AlexandruLiviu AntoneseiPaul Serban AgachiAdina BabesIordan BarbulescuAnamaria BeliganSorin CamnerAna BarbulescuIurii ChisinevskiAdrian CioflancaVera CimpeanuAndrei CorneaEmanuel CopilasDaniel Cristea-EnacheRodica CulcerNicoleta DabijaMihai DemetriadeNicolae-Emilian DrancaMihaela GranceaRaluca GrosescuIakob AttilaRuxandra IvanCarmen MusatLucian Nastasa-KovacsIrina Nastasa-MateiRaul RogneanMaria RothMichael ShafirWilliam TotokMihai VasilescuIstvan Kiraly V.