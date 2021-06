Kelemen Hunor: Fabian Gyula va avea majoritate in momentul in care se va vota Avocatul Poporului. Ce spune despre desfiintarea Sectiei Speciale

"Am hotarat in cadrul coalitiei sa demaram procedura de numire a Avocatului Poporului"

El a explicat ca audierea lui Fabian Gyula va avea loc miercuri in Comisiile juridice reunite."Maine va fi audierea candidatului la functia de Avocat al Poporului in Comisiile juridice reunite si votul in plen se va da saptamana viitoare la o alta sedinta a plenului reunit. CNA la fel, saptamana viitoare se va vota daca maine CNA isi va alege presedintele. (...) Este candidatul Coalitiei (Fabian Gyula) si va avea majoritate in momentul in care se va vota. Luni va fi o sedinta si se va vota. Exista o decizie in Coalitie legat de Radio, de CNA, de toate institutiile. Nu le amestecam", a Kelemen Hunor, la finalul sedintei Coalitiei de guvernare.Liderul UDMR a spus ca cei de la USR nu au vrut, la negocierile din Coalitie, aceasta functie: "Vreti voi Avocatul Poporului ? Luati-l! Nu au vrut. Mai mult nu pot sa va spun".Intrebat de ce candidatura lui Fabian Gyula nu a fost semnata de cei de la USR, el a raspuns: "Ei au avut astazi o discutie in forul lor de conducere si trebuie sa ii intrebati pe liderii lor, nu pe mine. Eu nu am nicio treaba cu discutiile lor interne. Ei nu au zis niciodata ca doresc Avocatul Poporului". Referitor la desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie , Kelemen Hunor a precizat: "Daca va veni avizul Comisiei de la Venetia, in maxim doua saptamani, vom convoca o sesiune extraordinara la Senat si vom finaliza desfiintarea SIIJ. Cand vine raportul, ne vom reuni in Coalitie, vom discuta toate detaliile, tot continutul si se va desfiinta SIIJ". Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, marti, dupa sedinta coalitiei ca s-a decis demararea procedurii de numire a Avocatului Poporului , fiind depusa o singura candidatura pentru acest post. Votul va avea loc, cel mai probabil, luni."Am hotarat in cadrul coalitiei sa demaram procedura de numire a Avocatului Poporului. Maine la 9.30 vom convoca Birourile Permanente reunite. A fost depusa o singura candidatura si vom demara procedura", a declarat, marti seara, Ludovic Orban Acesta a explicat ca procedura presupune audiere in Comisiile juridice reunite, urmate de plen."Maine vom convoca un plen, dar, cel mai probabil, votul pe Avocatul Poporului (...) vom avea luni", a mai declarat Orban.Intrebat daca va fi sustinut de intreaga coalitie Avocatul Poporului, Orban a afirmat: "Bineinteles".