Numirea Avocatului Poporului, amanata. Anuntul lui Ludovic Orban

Orban a anuntat, joi, ca in cadrul sedintei Birourilor Permanente Reunite s-a discutat si despre Avocatul Poporului Al doilea lucru pe care l-am dezbatut a fost cel legat de numirea Avocatului Poporului. Am luat decizia - desi initial era vorba sa facem plenul luni, avand in vedere ca am vazut ca este programata decizia CCR pentru data de 29 -, am decis sa nu facem plenul luni si sa convocam plenul saptamana viitoare, intr-o reuniune a Birourilor Permanente Reunite, la o data ulterioara pronuntarii Curtii Constitutionale pe sesizarea formulata de PSD", a explicat liderul PNL. Fabian Gyula , candidatul care a primit aviz favorabil de la comisiile juridice ale Parlametului pentru functia de Avocat al Poporului, a afirmat miercuri ca a iesit la pensie in 2020, la varsta de 49 de ani si are o pensie de magistrat de peste 10.000 de lei.Chestionat daca 49 de ani nu e o varsta prea mica pentru a iesi la pensie, el a raspuns: "Raportat la presiunea la care esti supus in magistratura, da".Acesta a precizat ca magistratii au si o serie de incompatibilitati si restrictii si ca pensia sa este de peste 10.000 de lei, apreciind ca este o suma mare raportat la pensia medie.El a adaugat ca jurisprudenta CCR este "clara in favoarea magistratilor" in privinta pensiilor pe care le primesc.La audierea in comisiile juridice ale Parlamentului, Fabian Gyula a spus ca a absolvit studii juridice, vreme de 25 de ani a fost procuror si de 22 de ani este cadru didactic in invatamantul superior.Fabian Gyula este lector la Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si a fost propus pentru aceasta pozitie de catre UDMR si este sustinut si de PNL. Renate Weber a fost revocata din functia de Avocat al Poporului in 16 iunie, prin votul Parlamentului.In schimb, Comisia de la Venetia a cerut explicatii presedintilor Camerelor , Anca Dragu si Ludovic Orban , in legatura cu revocarea lui Renate Weber din postul de Avocat al Poporului, intr-o scrisoare transmisa la o zi de la votul din Parlament pe aceasta tema.Reprezentantii PSD au afirmat ca, dupa ce Comisia de la Venetia a solicitat precizari suplimentare coalitiei de guvernare, majoritatea parlamentara PNL - USR PLUS - UDMR este obligata sa astepte decizia Curtii Constitutionale inainte de a supune la vot desemnarea unui nou Avocat al Poporului.