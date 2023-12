Vezi care sunt candidatii pentru functia de Avocat al Poporului

USL il sustine pentru functia de Avocat al Poporului pe fostul procuror Crisu Anastasiu, propunerea PDL este fostul titular Gheorghe Iancu, iar UDMR il propune pentru aceasta functie pe fostul consilier prezidential Peter Ekstein Kovacs.

Initial, PNL a avut propunere separata de PSD, in persoana Lenutei Cobuz - specialist in justitie militara, care lucreaza in sectorul privat in calitate de consilier juridic - dar liberalii si-au retras in ultimul moment candidatul si sustin candidatul PSD.

Cei trei candidati sunt audiati marti dimineata in comisiile juridice reunite ale Parlamentului, iar propunerea comisiei va fi votata in plenul reunit de marti.

Crisu Anastasiu (56 de ani) este doctor in Drept procesual penal si cadru didactic al Universitatii Bucuresti, Facultatea de Drept. Intre 1981-1990 a fost judecator si procuror, intre 1995-2002 a fost consilier la Curtea de Conturi, intre 2002 - 2005 a fost procuror general financiar pe langa Curtea de Conturi, intre august 2005 - iunie 2009 a fost procuror la PICCJ.

In 2002, Crisu Anastasiu, pe atunci procurorul general financiar al Curtii de Conturi, a sesizat Colegiul Jurisdictional al Municipiului Bucuresti pe motiv ca, in calitatea de ordonator de credite, Traian Basescu nu a avut aprobarea CGMB pentru o serie de plati facute unei firme aferente lucrarilor la Pasajul Basarab.

