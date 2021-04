Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean, lasat fara permis dupa ce a fost prins beat la volan. Parlamentarul sustine ca nu a baut

Deputatul liberal a fost oprit de politisti luni seara, in Piata Victoriei, in timpul unui control care viza respectarea normelor in timpul pandemiei si a fost testat cu etilotestul. Politistii au constatat ca avea o alcoolemie de 0.11 in aerul expirat."La data de 26.04.2021, a.c. in jurul orei 22.30, politisti din cadrul Brigazii Rutiere in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe o strada din sectorul 1 au oprit pentru control un autovehicul la volanul caruia se afla un barbat", anunta Politia CapitaleiPolitistii i-au verificat conducatorului auto documentele si au procedat la testarea cu aparatul alcooltest , valoarea indicata fiind de 0,11 mg/l alcool pur in aerul expirat."In acest context, conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 1.305 lei, iar ca masura complementara s-a dispus suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 zile", precizeaza Politia.Totusi, Ben Oni Ardelean spune ca nu a consumat alcool. El a explicat ca valoarea indicata de aparatul alcooltest a fost provocata de tratamentul pentru o afectiune cardiaca. "Iau un tratament pentru inima, am tensiunea mica, foarte oscilanta. Voi face contestatie. Nu am consumat alcool", a spus Ben Oni Ardelean pentru G4media.ro Ben-Oni Ardelean a fost ales deputat la alegerile din decembrie 2020.