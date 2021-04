Reactie ironica a ministrului Bogdan Aurescu dupa declaratiile belicoase ale diplomatilor rusi. "Ambasada Rusiei nu stie ca Romania este de 17 ani in NATO"

El s-a referit la recentele tensiuni din regiunea Marii Negre si a subliniat ca NATO "este cea mai puternica alianta politico-militara"."Faptul ca Romania face parte din aceasta alianta este o garantie pentru securitatea Romaniei si a cetatenilor sai, fara niciun fel de dubiu, de aceea am si spus ca nu exista niciun fel de pericol pentru Romania si pentru cetatenii ei in cursul acestei crize care a avut loc zilele trecute. Dar trebuie sa fim foarte clari aici: orice amenintare la adresa Romaniei este de fapt o amenintare la adresa NATO si luam in serios aceste aspecte", a subliniat seful diplomatiei romane, citat de Defense Romania Totodata, el a vorbit si despre un recent mesaj publicat pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la Bucuresti."Am citit in trecere o reactie pe care Ambasada Rusiei a postat-o in aceste zile pe Facebook si am vazut acolo un fel de avertisment mai mult sau mai putin voalat la adresa Romaniei, de a nu merge in siajul unor aventuristi militari din conducerea NATO. Cert este ca este regretabil faptul ca nu se stie inca in cadrul diplomatiei ruse ca, dupa 17 ani de la momentul aderarii Romaniei la NATO, Romania este NATO", a afirmat Bogdan Aurescu El a evidentiat astfel ca "Romania este NATO, noi participam la luarea deciziilor in cadrul NATO, noi nu ne luam dupa cineva in cadrul NATO, pentru ca noi suntem parte a deciziei din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, care in acelasi timp nu este nimic altceva decat o alianta defensiva".