Cum va fi in starea de alerta? Deputatii juristi au adoptat un amendament PNL, desi e neconstitutional. Amenzi maxime de 2.500 de lei

Amenzi maxime de 2.500 de lei

Modificarile facute in Senat se intind pe 67 de pagini.

Astfel, la propunerea deputatului PNL, Florin Roman, Comisia Juridica a adoptat un amendament ce prevede ca legea sa intre in vigoare in momentul in care este publicata in Monitorul Oficial, nu in 3 zile de la promulgare, asa cum prevede Constitutia."La articolul 64, dupa alin.(2) se introduce un nou alineat cu cuprinsul: (3) Legea intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I", se arata in amendamentul deputatului Florin Roman.Si fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean, a subliniat ca amendamentul este neconstitutional."Asta nu se poate. Este articolul 78 din Constitutie care zice ca o lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial sau un alt termen ulterior prevazut in lege. Anterior nu se poate. Mai tarziu se poate, dupa un an, dupa 2 ani. Nu exista asa ceva. Numai ordonantele intra in vigoare imediat", a spus Zegrean, pentru Mediafax.In schimb, senatorul PNL Alina Gorghiu a spus la Antena3 ca nu i se pare nimic in neregula cu adoptarea acestui amendament, precizand ca "nu e nici primul, nici ultimul amendament care va fi declarat neconstitutional de catre CCR, daca cineva va sesiza Curtea Constitutionala. Ceea ce conteaza este ca nu va exista acea pauza de 3 zile".Deputatii au reintrodus Capitolul 3 eliminat ieri de Senat, care prevede masurile de interzicere a circulatiei si da posibilitatea autoritatilor sa poata dispune carantina si izolarea persoanelor, potrivit Digi24.Comisia Juridica a mai adoptat un alt amendament, potrivit caruia in cazul in care starea de alerta este instituita in cel putin jumatate de tara, este nevoie de incuviintarea Parlamentului in termen de 5 zile.Totodata, deputatii juristi au decis ca Parlamentul poate aduce modificari masurilor propuse de Guvern in starea de alerta, acest lucru nefiind posibil in varianta adoptata de Senat.Un alt amendament adoptat in Comisia Juridica prevede caDeputatii au depus peste 140 de amendamente la lege. Urmeaza ca raportul sa primeasca aviz din partea Comisiei Juridice, iar apoi va merge in cursul acestei dupa amiezi in Camera Deputatilor pentru vot final.Senatul a adoptat marti, in plen, formuland mai multe amendamente, proiectul de lege al Guvernului care cuprinde masurile pentru situatia de alerta, care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta.Proiectul, care a primit raport de admitere cu amendamente in Comisia Juridica, a fost insusit de plen cu 111 voturi pentru, 8 impotriva si 15 abtineri.PNL a acuzat pe mai multe voci ca PSD a modificat in profunzime proiectul adoptat de Guvern luni, asa ca initial a anuntat ca se va abtine de la vot, insa pana la urma a votat noua forma, relateaza Digi24.Modificarile facute in Senat se intind pe 67 de pagini. Printre ele se afla eliminarea restrictiilor privind izolarea si carantinarea, in schimb se introduce deschiderea teraselor.