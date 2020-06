Camera Deputatilor: Persoanele cu handicap pot beneficia complet de participarea la viata sociala si economica

Ziare.

Au votat "pentru" 290 de deputati, iar unul s-a abtinut.Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 448/2006, in scopul imbunatatirii cadrului legal care sa ofere persoanelor cu handicap posibilitatea de a se bucura de drepturi depline si de a beneficia complet de participarea la viata sociala si economica.Proiectul de lege introduce notiunea de angajare asistata - optiunea de angajare care faciliteaza munca in locuri obtinute de pe piata competitiva a muncii si care presupune oferirea de sprijin in cautarea locului de munca si la locul de munca, transport, tehnologii ajutatoare, instruire, specializare si adaptarea sarcinilor in conformitate cu potentialul persoanei cu handicap."Unitate protejata autorizata este entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul careia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezinta cel putin 30% din numarul total al angajatilor, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezinta cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor, precum si orice forma de organizare, potrivit legii, aleasa pentru desfasurarea unei activitati economice de catre o persoana fizica detinatoare a unui certificat de incadrare in grad de handicap", mai spune proiectul.Initiativa legislativa mentioneaza, de asemenea, ca persoanele care solicita incadrarea in grad de handicap beneficiaza de gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa, in baza alocarilor din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.Finantarea activitatilor, evenimentelor, manifestarilor educative destinate copiilor si tinerilor cu handicap integrati in invatamantul de masa/ invatamantul special integrat se poate asigura inclusiv prin parteneriat public-privat", subliniaza proiectul.Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de calatorii pe an calendaristic. Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii pe an calendaristic, mai prevede proiectul.Proiectul a fost respins de Senat , iar Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.