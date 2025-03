Cat au cheltuit deputatii in primele sase luni de mandat

Camera inferioara a Parlamentului a cheltuit cu deputatii aproape 48 de milioane de lei din decembrie 2012 pana in luna mai a acestui an.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Camerei, cheltuielile cu deputatii in primele sase luni de mandat au fost de 47.844.253 de lei. Cele mai mari cheltuieli s-au inregistrat in luna aprilie, acestea cifrandu-se la peste 9,6 milioane de lei, iar cele mai mici in decembrie, acestea fiind de aproape 2,1 milioane de lei.

In decembrie 2012, Camera a cheltuit cu deputatii 2.095.291 de lei, in ianuarie - 7.985.828 de lei, in februarie - 9.112.783 de lei, in martie - 9.582.742 de lei, in aprilie - 9.615.162 de lei, iar in mai 9.470.447 de lei.

Cheltuielile Camerei inferioare a Parlamentului cu deputatii reprezinta veniturile, diurna pentru deplasarea la Palatul Parlamentului si in circumscriptiile electorale, cazarea, transportul, telefonia mobila, salariile personalului angajat in cadrul birourilor parlamentare, bunuri si servicii tot pentru birourile parlamentare si deplasarile in strainatate.

In primele sase luni ale mandatului deputatilor cheltuielile Camerei pentru veniturile acestora au fost de aproape 10.600.000 de lei, iar pentru diurna privind deplasarea alesilor la Palatul Parlamentului si in circumscriptiile electorale de aproximativ 4.590.000 de lei.

Pentru cazarea deputatilor din decembrie pana in mai Camera a cheltuit peste 8.500.000 de lei, pentru transport - 2.979.762 de lei, iar pentru telefonia mobila - 124.642 de lei.

Cheltuielile pentru salariile personalului angajat in birourile parlamentare si pentru bunuri si servicii tot pentru birourile deputatilor au fost de 20.473.428 de lei.

Cele 60 de deplasari ale deputatilor in strainatate realizate in perioada ianuarie - mai au costat Camera Deputatilor peste 540.000 de lei.

Participarea a noua persoane din partea Parlamentului la cea de-a doua parte a sesiunii ordinare 2013 a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei organizata in luna mai in Franta a fost cea mai costisitoare deplasare in strainatate, potrivit datelor de pe site-ul Camerei. Cele sase zile de deplasare au costat peste 78.000 de lei.

O alta deplasare realizata cu o suma mare a fost participarea deputatilor Ionel Palar si Ioana Dumitru si a senatorului Dumitru Oprea la cea de-a 128-a Adunare a Uniunii Interparlamentare si Reuniunile Asociate organizata in aprilie in Ecuador. Cele zece zile de deplasare au costat peste 43.000 de lei.

Dupa alegerile din 9 decembrie 2012 au fost alesi 412 deputati. In prezent numarul acestora este de 409, dupa ce Dan Radu Rusanu, George Becali si Aurel Nechita si-au incheiat mandatul in lunile aprilie, mai, respectiv iunie.

