Comisiile pentru cultura din Parlament dezbat rapoartele de activitate ale TVR si Radioului public

Potrivit ordinii de zi, joi vor fi dezbatute rapoartele de activitate ale SRTv si SRR pe anii 2017, 2018 si 2019.Potrivit unor surse politice, coalitia de guvernare a decis, marti, ca in aceasta saptamana sa fie respinse rapoartele de activitate ale SRR si SRTv in Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului. Saptamana viitoare, aceste rapoarte de activitate ar urma sa fie respinse si in plenul comun.Ca urmare, vor fi revocati din functie si presedintii-directori generali ai televiziunii publice si radioului si vor fi numiti sefi interimari la cele doua institutii, au precizat sursele citate.Partidele din coalitie urmeaza ca pana luni sa finalizeze si proiectul de lege potrivit caruia vor fi separate functiile de director general de cel de presedinte al Consiliului de administratie la cele doua societati media. Dupa ce acest proiect va fi adoptat in Parlament, vor fi alese noile conduceri ale SRTv si SRR.