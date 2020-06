"Deputatii au votat, cu 307 de voturi "pentru" si unul "impotriva", ca pensiile de peste 7.001 de lei sa fie impozitate cu 85% pentru ce depaseste aceasta suma"

USR: "Pensiile speciale sunt unele furate"

PNL: "Lucrurile nu pot continua la nesfarsit"

UDMR : Am ajuns la un consens

Au fost inregistrate 307 de voturi "pentru" si unul "impotriva".Conform unui amendament de la PSD PNL si USR , "pensiile cu valoare de pana la 2.000 de lei inclusiv nu se impoziteaza, cele cuprinse intre 2.000 si 7.000 se impoziteaza cu 10%, iar pensiile cu o valoare de peste 7.001 lei se impoziteaza cu 85% pentru ceea ce depaseste suma de 7.001 lei".Proiectul, adoptat de Senat in 2019, a fost sustinut in plen de toate grupurile parlamentare si introduce notiunea de "taxa pe veniturile din pensii si indemnizatii pentru limita de varsta".Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a solicitat introducerea la plenul reunit de joi a acelui articol din lege care se refera strict la parlamentari."Pentru a nu exista niciun dubiu de neconstitutionalitate, propun ca maine, la plenul reunit, sa introducem acest proiect strict pentru articolul care face referire la parlamentari, pentru ca, asa cum stiti, pentru parlamentari e nevoie de un plen comun care sa modifice statutul parlamentarilor. (...) Pentru acest articol, plenul reunit sa dea din nou un vot. In acest fel avem o lege constitutionala, prin care eliminam toate pensiile speciale din Romania", a spus Simonis.Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu , care a condus sedinta, a anuntat ca joi dimineata va fi o sedinta video a Birourilor permanente reunite pe acest subiect.Deputatul USR Claudiu Nasui a amintit, in cadrul dezbaterilor, ca in urma cu trei ani a initiat, impreuna cu grupul USR, un proiect de desfiintare a pensiilor speciale, care propunea impozitarea unui prag de peste 3.500 de lei, apreciind ca si acest proiect este unul bun, pentru ca "pensiile speciale sunt unele furate"."Sustinem principiul. (...) Dar ideea era sa nu-l facem pe genunchi. Azi am aflat ca vine acest proiect pe ordinea de zi, azi a fost o sedinta fulger a Comisiei de buget (...) Nu asta este un mod corect de a impozita pensiile speciale, dar e bine ca le impozitam. Pensiile speciale sunt un furt. Cei care le-au luat au avut suficienta influenta prin PSD, PNL", a sustinut Nasui, care a acuzat ca sistemul actual de pensii nu functioneaza.Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu a subliniat ca toate partidele au cazut de acord in comisie ca este necesara impozitarea pensiilor speciale."Din punctul nostru de vedere, legea este constitutionala, pentru ca am respectat prevederile din legea pensiilor publice, in sensul ca si pe aceste legi se urmareste practic aceeasi impozitare pana la pragul de 7.000 de lei", a spus fostul ministru al Muncii.Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a afirmat ca "lucrurile nu puteau continua la nesfarsit asa si a adaugat ca impozitarea pensiilor speciale "afecteaza sefimea"."Poate ca nu stiu daca e important sau nu, faptul ca exista si o schimbare de garda la nivelul conducerii grupurilor si sunt oameni ceva mai tineri, poate a contat si astazi luarea acestei decizii, care ne pune in cap, cu siguranta, si unii colegi, Dar cred ca ceea ce se intampla astazi nu trebuia sa tina de colegi, de sefi, de prieteni, trebuia sa tina de poporul roman. (...) E miercurea alba, Parlamentul a recastigat increderea romanilor", a spus Florin Roman.Liderul Pro Romania, Victor Ponta , a sustinut ca i-a avertizat pe cei de la USR ca proiectul lor a fost neconstitutional "si ca sunt pacaliti de colegii de la PSD". "Singura solutie corecta este impozitarea, o solutie progresiva de centru-stanga, asa cum se aplica in toate tarile moderne. (...) Prin acest proiect se elimina mari discrepante", a declarat Ponta.Deputatul UDMR Csoma Botond a amintit ca parlamentarii Uniunii au sustinut desfiintarea indemnizatiilor speciale si a adaugat ca subiectul pensiilor speciale a fost folosit pana acum mai mult in lupta politica interna "De foarte mult timp am insistat in legatura cu desfiintarea indemnizatiilor speciale si a pensiilor de serviciu, dupa aceea am discutat si despre aceasta taxare sau impozitare a acestor pensii speciale si pensii de serviciu, dar de multe ori am observat ca acest subiect a fost utilizat de catre partidele politice mai mult in lupta politica interna.Si, de fapt, partidele nu aveau acest interes de a rezolva odata pentru totdeauna aceasta problema. Acum am ajuns la un consens pe marginea acestui subiect. (...) Ma bucur ca astazi am ajuns la acest consens si adoptam o decizie care prezinta un interes major pentru societatea romaneasca", a aratat deputatul UDMR.Viceliderul deputatilor PMP, Petru Movila , a amintit ca parlamentarii formatiunii au sustinut o astfel de initiativa si au avut in acest sens un proiect de lege depus inca din 2016."Proiectul nostru de lege nu a ajuns niciodata la plen. Dar astazi avem cu totii aceeasi pozitie datorita CCR , care a spus ca pensiile speciale sunt constitutionale, un drept castigat nu poate fi luat. (...) Poate cu aceasta decizie se pune capat populismului", a spus deputatul PMP.Liderul grupului minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian , a sustinut ca acest tip de indemnizatii si pensii exista in toata lumea democratica "si au un sens". "In ceea ce priveste felul in care s-a ajuns la discrepante enorme, chiar la nivelul acestor pensii speciale, aici suntem absolut de acord cu o formula de tipul impozitarii progresive", a adaugat deputatul.Principiul impozitarii din legea pensiilor speciale trebuie extins si in alte domenii, a declarat deputatul neafiliat Adrian Dohotaru.Camera Deputatilor este for decizional, iar legea va fi transmisa spre promulgare.