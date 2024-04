Deputatii vor sa inlocuiasca steagul de pe Parlament: E prea mic. Nu se vede de la nivelul solului

Biroul permanent al Camerei Deputatilor a propus marti ca drapelul arborat pe cladirea Palatului Parlamentului sa fie unul mai mare decat cel actual, costurile fiind evaluate la aproximativ 2.500 de lei.

"Biroul permanent a analizat un memorandum intern ca urmare a solicitarii domnului senator Ioan Vela cu privire la inlocuirea drapelului national arborat pe cladirea Palatului Parlamentului.

Secretariatul general al Camerei Deputatilor propune urmatoarele masuri: un proiect-pilot ce presupune majorarea dimensiunii drapelului arborat pe cladirea Parlamentului cu pastrarea structurii port-drapel existente, in cost evaluat la aproximativ 2.500 de lei, ce urmeaza a fi partajat cu Senatul, sau amplasarea pe spatiul verde a steagului national, avand dimensiunea 64 de metri pe 54, simultan cu amplasarea pe fatada de pe latura de nord a unor steaguri de dimensiuni de 33 de metri pe 11 metri.

Steagurile, in momentul de fata, se afla in dotarea Camerei Deputatilor, aceste steaguri fiind folosite cu ocazia diferitelor evenimente festive. Mai mult, cu ocazia Adunarii Parlamentare NATO vor fi arborate peste 110 drapeluri nationale. Aceste propuneri au fost inaintate Birourilor permanente reunite", a declarat secretarul Camerei Deputatilor, Ioana Bran.

Senatorul liberal Ion Marcel Vela a propus saptamana trecuta inlocuirea drapelului national arborat pe cladirea Parlamentului pe motiv ca in prezent nu este vizibil la nivelul solului, conducerea Camerei Deputatilor aproband acest demers, cu conditia reducerii costurilor.

"Parlamentul a lasat sa treaca nemarcata asa cum se cuvenea Ziua Drapelului National, ziua unui simbol al Romaniei si al jertfei eroilor Romaniei. Am ratat, ca institutie, un prilej bun pentru a rememora faptele de arme ale celor care au construit Romania Mare. (...) De aceea, am revenit cu solicitarea din 15 mai cu privire la inlocuirea drapelului national arborat pe cladirea Parlamentului Romaniei, avand in vedere ca in prezent nu este vizibil la nivelul solului", a explicat Vela, in solicitarea facuta.