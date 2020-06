Educatia sexuala a fost inlocuita cu "educatie sanitara" si va fi predata doar cu acordul parintilor

Ziare.

Camera Deputatilor a adoptat, decizional, miercuri, proiectul care prevede predarea Educatiei sexuale in scoli.Proiectul a fost votat cu modificarile aduse in comisia pentru munca, astfel incat predarea sa se faca doar cu acordul parintilor.Materia nu se va numi educatie sexuala, ci sanitara, potrivit unui amendament adoptat, initiat de liberalii Robert Sighiartau, Florica Chereches si social-democratii Elena Haratau, Adrian Solomon, Nicusor Halici si Titus Corlatean. Biserica Ortodoxa Romana a aratat nemultumiri privind predarea educatiei sexuale in scoli.Legea, care a fost aprobata cu 269 devoturi "pentru", trei "impotriva" si 35 de abtineri, urmeaza sa fie trimisa spre promulgare presedintelui Klaus Iohannis.