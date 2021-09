Foștii nomenclaturiști din perioada comunistă, excluși de la beneficiile unei importante legi votate în Camera Deputaților

Aceștia au dat vot favorabil proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004.S-au înregistrat 282 de voturi "pentru", unul împotrivă şi două abţineri.Potrivit unui amendament, de prevederile legii nu beneficiază persoanele care sunt dovedite că în perioada 1945-1989 au deţinut cel puţin o demnitate sau o funcţie de conducere în cadrul organelor de conducere la nivel local, regional sau naţional ale Partidului Comunist Român, precum şi persoanele care sunt dovedite că în perioada 1945-1989 au deţinut cel puţin o demnitate sau o funcţie de conducere în cadrul organelor de conducere la nivel local, regional sau naţional ale gărzilor patriotice."De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care sunt dovedite că în perioada 1945-1989 au deţinut funcţii în structura de conducere a Partidului Comunist Român sau gărzilor patriotice, după caz. De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care sunt dovedite că, în perioada 1945-1989, au fost militari în Armata Română, cei care au făcut parte din aparatul de represiune (securitate şi miliţie) şi care au dezinformat sau au folosit mijloace de informare în masă în scop de diversiune ori au acţionat, sub orice formă, împotriva Revoluţiei Române din Decembrie 1989, au emis ordine şi dispoziţii în favoarea menţinerii structurilor fostului partid comunist şi pentru apărarea dictatorului", se arată într-un amendament care aparţine deputatului PNL Florin Roman, iniţiator al proiectului de lege.Persoanele care solicită eliberarea certificatului depun, odată cu cererea, o declaraţie pe propria răspundere, autentificată, că nu se încadrează în prevederile menţionate, sub sancţiunea legii penale.În cazul anulării unui certificat, Secretariatul de Stat va propune preşedintelui României retragerea titlului atribuit în baza acestuia.Deputatul PSD Adrian Solomon a susţinut, în plen, că raportul "este plin de greşeli", una dintre acestea fiind anul de înfiinţare al gărzilor patriotice, care este 1968. De asemenea, spune el, Partidul Comunist nu exista în toată perioada menţionată de lege, iar dacă militarii ar fi participat la Revoluţie "aceasta n-ar mai fi fost făcută de popor, ci ar fi fost lovitură de stat".Proiectul de lege face referire foarte clar la Partidul Comunist Român, iar PCR a funcţionat în ilegalitate şi în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, a precizat pentru AGERPRES deputatul PNL Florin Roman, iniţiator."În ceea ce priveşte gărzile patriotice, prevederea, din punctul meu de vedere, este foarte clară", a completat el.Camera Deputaţilor este for decizional în acest sens.