Ludovic Orban are speranta ca romanii isi vor recastiga efervescenta sociala care a lipsit in ultimul an

"Gandurile si urarile mele se indreapta catre toti crestinii care sarbatoresc Sfintele Pasti, fie ca sunt in tara sau in diaspora. Sarbatoarea Pastelui ne reuneste pe toti in spiritul compasiunii si al apropierii de ceilalti, cu bucuria vestii ca Domnul Iisus a inviat pentru noi. A trecut un an de cand ne confruntam cu cea mai mare provocare din istoria recenta. Am fost cu totii pusi la mari incercari, cetateni si autoritati, pentru a face fata unei crize fara precedent.Le multumesc tuturor celor care, in aceasta perioada, dand dovada de responsabilitate si solidaritate, au respectat regulile de protectie sanitara absolut necesare, contribuind astfel la salvarea vietilor celor din jur. Sunt alaturi de personalul medical, adevaratii nostri eroi din prima linie care au facut si fac eforturi cu adevarat supraomenesti. Lor le suntem cu totii recunoscatori pentru dedicarea de care dau dovada, punandu-si viata in pericol pentru a-si salva semenii.Sarbatoarea Pastelui ne regaseste in plina campanie de vaccinare si am convingerea ca odata cu finalizarea acestui proces vom reveni la normalitate, iar fiecare roman se va putea bucura pe deplin de viata care ne-a lipsit atat de mult. Impartasim miracolul Invierii, privind in viitor cu speranta ca impreuna vom recastiga cat de curand efervescenta sociala care ne-a lipsit atat de mult in ultimul an. Lumina sfanta sa va coboare in suflete si in case, dragi romani. Paste fericit!", a scris Ludovic Orban sambata pe Facebook