OUG care trecea unitatile medicale in coordonarea MS in starea de urgenta a fost modificata

S-au inregistrat 303 voturi pentru si un vot impotriva.Ordonanta prevede ca, pe perioada situatiei de urgenta, Ministerul Sanatatii sa coordoneze organizarea si functionarea tuturor unitatilor sanitare din subordinea autoritatilor administratiei publice locale si exercita inclusiv atributia de numire, suspendare si eliberare din functie a persoanelor care ocupa functii de conducere in cadrul acestor unitati.Pe perioada situatiei de urgenta, prin derogare de la prevederile legale in vigoare, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pot fi ocupate si de catre personal contractual, fara organizarea concursului, in mod direct, prin numirea de catre ordonatorul de credite, mai prevede ordonanta.Deputatii au introdus un amendament care prevede ca "raporturile juridice incheiate in aceste conditii inceteaza de drept la incetarea situatiei de urgenta, cu exceptia raporturilor juridice incheiate pentru posturile de executie vacante care inceteaza la finalizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi si a raporturilor juridice incheiate pentru posturile de executie suspendate pe perioada absentei titularului postului care inceteaza la revenirea titularului de post".De asemenea, deputatii au eliminat din prevederile ordonantei posibilitatea ca personalul medical angajat fara concurs pe sectiile desemnate sa asigure asistenta medicala pacientilor cu COVID-19 sa beneficieze de transformarea contractelor pe durata determinata in contracte pe durata nedeterminata.Rezidentii aflati in ultimul an de pregatire care au finalizat stagiul de rezidentiat pe perioada starii de urgenta se reincadreaza cu salarizarea aferenta pe perioada determinata, in conditiile legii, pana la data de 31 octombrie 2020. Pentru rezidentii aflati in ultimul an de pregatire care urmeaza sa finalizeze stagiul de rezidentiat pe perioada starii de urgenta, contractele individuale de munca pe perioada determinata, cu salarizarea aferenta, se prelungesc, in conditiile legii, pana la data de 31 octombrie 2020, prevede ordonanta.Deputatii au introdus un text nou, potrivit caruia sa beneficieze de aceste dispozitii si rezidentii care au finalizat rezidentiatul inainte de instituirea starii de urgenta, in anul 2020."Beneficiaza de aceste prevederi si rezidentii care au finalizat stagiul de rezidentiat in 2020 pana la decretarea starii de urgenta, precum si rezidentii care finalizeaza stagiul de rezidentiat dupa incetarea starii de urgenta, pana la data de 31 octombrie 2020", prevede textul adoptat.La dezbateri, deputatul PSD Florin Buicu a criticat guvernarea PNL, sustinand ca liberalii dau "ordonante de urgenta pe genunchi". "Guvernul PNL uita de rezidentii care aveau rezidenta in martie. Tot prin aceasta OUG, Guvernul da drumul la angajari, amesteca posturile vacante cu posturile temporar vacante. Am modificat dorinta arzatoare a PNL de a schimba oamenii", a spus Buicu.Deputatul USR Emanuel Ungureanu a avut un schimb de replici cu liderul deputatilor PNL, Florin Roman."Sunt numiri politice facute de PNL la Deva sau Piatra Neamt, unde au pus in timpul pandemiei, macabru, un manager sef de pompe funebre. Ce poate fi mai mizerabil, mai malefic decat sa vorbesti de depolitizarea sistemului sanitar si tu sa faci asa ceva? Golanie mai mare decat face PNL in aceasta perioada, si nu credeam ca voi spune asta in viata mea, nu am vazut nici la PSD. Sa profiti de pandemie sa pui manageri ca, la intelegeri cu Unifarm, sa furi din banii publici sume colosale si spoi sa le speli in chip interlop si sa livrezi in Moldova tone de materiale de proasta calitate din China...", a afirmat deputatul USR.In replica, Florin Roman a spus ca spera ca Ungureanu sa devina client al DNA."Sper sa devina si el client al DNA pentru ca si oamenii noi cu naravuri vechi trebuie sa dea socoteala si sa stie ca, atunci cand te duci la ministru sa faci trafic de influenta sa numesti oameni in Consiliul de Administratie la Spitalul Cluj sau astepti ministri sa iasa de la ora Guvernului sa faci trafic de influenta pe transplant, nu-mi vorbiti mie de golanie. (...) Trebuie ca ministrii sa fie chemati si intrebati cine face trafic de influenta pe langa ei", a adaugat Roman.Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, i-a atras atentia lui Roman ca, daca detine informatii concrete, sa le depuna la dispozitia autoritatilor.Camera Deputatilor este for decizional.