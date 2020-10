Deputatii schimba Legea vanatorii: Permisul de vanatoare se va obtine dupa sase luni de stagiatura

Plenul Camerei Deputatilor a adoptat propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006.S-au inregistrat 171 de voturi "pentru", 63 de voturi 'impotriva' si 28 de abtineri.Conform unui amendament, "vanatoarea se practica cu pasari de prada". Acesta se adauga la prevederile initiale, conform carora vanatoarea se practica cu arme de foc de vanatoare si cu capcane autorizate.Potrivit legii in vigoare, conditiile pe care un solicitant trebuie sa le indeplineasca, cumulativ, la data sustinerii examenului, pentru a dobandi permis de vanatoare permanent sunt:- varsta minima de 18 ani;- sa fi efectuat un an de stagiatura sub indrumarea organizatiei vanatoresti care gestioneaza cel putin un fond cinegetic, la care solicita sa fie inscris, cu exceptia absolventilor de invatamant superior cu profil cinegetic;- sa fi luat parte la minimum o instruire practica intr-un poligon de tir privind portul si folosirea armelor si munitiilor de vanatoare;- sa fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obtinerea permisului de vanatoare permanent, sustinut in fata unei comisii, constituita din reprezentanti ai autoritatii publice centrale care raspunde de vanatoare, ai asociatiilor, uniunilor sau federatiilor reprezentative la nivel national si international si ai institutiilor de invatamant superior de stat;- in ultimii 5 ani sa nu fi savarsit fapte care sunt incadrate ca infractiuni de prezenta lege;- sa fie apt din punct de vedere fizic si psihologic, la data examenului, pentru a detine si folosi arma letala.La aceasta se adauga preverea referitoare la stagiatura: "sa fi efectuat sase luni de stagiatura sub indrumarea organizatiei vanatoresti care gestioneaza cel putin un fond cinegetic, la care solicita sa fie inscris, cu exceptia absolventilor de invatamant superior cu profil cinegetic".Deputatii de specialitate au eliminat un articol conform caruia "despagubirile pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice si animalelor domestice de catre exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic (...) se suporta dupa cum urmeaza:".A fost de asemenea eliminat un articol potrivit caruia "platile despagubirilor catre beneficiari se fac in termen de maximum 10 zile lucratoare de la emiterea deciziei de plata de catre conducatorul structurilor teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de vanatoare sau ale autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in functie de domeniul de competenta. Decizia de plata se emite in termen de maximum 5 zile lucratoare de la constatarea pagubelor si/sau daunelor".Camera Deputatilor este decizionala in cazul acestui proiect de lege.