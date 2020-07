Proiect legislativ adoptat in prima camera: Primarii sunt obligati sa asigure accesul la internet pentru toate scolile din localitate

Initiativa legislativa a deputatului PSD Ioan Dirzu modifica si completeaza articolul 111 din Legea educatiei nationale 1/2011. Deputatii au adoptat proiectul de lege cu 268 de voturi pentru, niciun vot "impotriva", doua abtineri, iar un deputat nu si-a exprimat votul."Autoritatile administratiei publice locale asigura accesul la internet al tuturor unitatilor de invatamant in localitatile in care acestea isi exercita autoritatea", arata amendamentul USR din raportul de admitere al proiectului de lege."USR a propus o clarificare din perspectiva administratiilor locale, reglementand obligatia lor de a asigura accesul la internet in toate unitatile de invatamant, pentru ca, stim foarte bine, primarii raspund de tot ceea ce inseamna dotare in scolile in care invata copiii nostri. Amendamentul nostru a fost acceptat si inglobat in legea adoptata astazi (marti - n.r.). Trebuie sa punem accentul pe acest tip de invatare, care devine complementar tipului clasic. Procesul de digitalizare trebuie sa continue. Pandemia ne-a obligat sa fortam digitalizarea societatii, inclusiv in invatamant", a afirmat deputatul USR Cristina Iurisniti, potrivit unui comunicat de presa al partidului.Potrivit altor prevederi, alte cheltuieli aferente unitatilor de invatamant preuniversitar, inclusiv pentru invatamantul special care sunt asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei sunt:"cheltuieli cu achizitionarea de dispozitive electronice care sa asigure accesul la activitatile didactice in modul on-line pentru urmatoarele categorii de persoane:1. toti elevii a caror familie nu a realizat in cele trei luni inainte de achizitionarea dispozitivelor electronice un venit lunar mediu per membru de familie mai mare sau egal cu salariul de baza minim net pe economie;2. toti elevii orfani de unul sau ambii parinti, respectiv pentru care s-a dispus ca masura de protectie plasamentul;3. toti elevii bolnavi de TBC, care se afla in evidenta unitatilor medicale, cei care sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, boli imunologice, boli rare, infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilita anchilozanta sau reumatism articular si cu orice alte boli cornice grave atestate medical de catre medicul specialist curant si medicul de familie;4. intreg personalul didactic care desfasoara activitate de predare", arata proiectul adoptat narti de catre deputati.Camera Deputatilor a votat propunerea legislativa ca prim for sesizat, iar Senatul este decizional pe initiativa de lege.