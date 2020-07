Senatul a aprobat proiectul privind organizarea alegerilor locale pe 27 septembrie

Comisia juridica a luat in discutie marti si un proiect similar al Guvernului, la care au dat raport de respingere, proiectul fiind respins si de plenul Senatului. Unele articole au fost preluate de comisie in varianta finala a proiectului adoptat, care urmeaza acum sa intre in dezbaterea Camerei Deputatilor - for decizional in acest caz.Parlamentarii USR s-a abtinut de la vot, senatoarea Florina Presada argumentand ca acesta are o serie de prevederi neconstitutionale."A fost respinsa propunerea USR privind organizarea de vot pe parcursul a doua zile - sambata, 26 septembrie, si duminica, 27 septembrie. (...) PSD nu vrea ca cetatenii, in conditii de pandemie, sa voteze timp de doua zile. Sanatatea romanilor va fi pusa in pericol. (...) Joaca cu copiatul dintr-un proiect de lege al Guvenului a rezultat intr-o decizie de neconstitutionalitate, in buna parte din cauza paralelismului legislativ ", a sustinut senatoarea USR.Si senatorii PNL s-au abtinut de la vot, Daniel Fenechiu reclamand in plen "maniera de lucru", prin care un proiect similar al Guvernului a fost respins de Comisia juridica si aproximativ jumatate dintre amendamente au fost preluate in proiectul legislativ al UDMR Initiatorul propunerii legislative, liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a precizat ca proiectul este unul important, care s-a degajat din dezbaterea publica si din pozitionarile publice ale majoritatii formatiunilor parlamentare sau chiar neparlamentare legat de data alegerilor locale."Sigur ca anul acesta este o situatie speciala, in care a trebuit sa prelungim mandatele autoritatilor locale. (...) Avem doua proiecte legislative, si unul are raport de admitere si celalalt de respingere, asa cum scrie Regulamentul Senatului. Din punct de vedere procedural, Comisia juridica a luat decizia cea mai buna. (...) Haideti sa fim responsabili", a spus senatorul.El a subliniat ca proiectul prevede si fonduri pentru indemnizatiile membrilor si presedintilor sectiilor de votare. "Acestea sunt, de regula, prevazute de o hotarare de Guvern si nu de lege, dar pentru ca Guvernul nu a prevazut fondurile necesare, in bugetul anual actual, pentru organizarea celor doua alegeri din acest an, Parlamentul a trebuit sa vina cu o solutie in acest sens", a aratat Cseke Attila.Propunerea legislativa, initiata de UDMR, a avut in vedere contextul epidemiologic existent si posibil, precum si necesitatea stabilirii unui consens mai larg al fortelor politice parlamentare cu privire la data la care sa se desfasoara scrutinul.Potrivit proiectului, data desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale se stabileste in ziua de duminica, 27 septembrie 2020, pentru: consiliile locale ale comunelor, ale oraselor, ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si pentru primari; Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si pentru primarul general al Municipiului Bucuresti; consiliile judetene, precum si pentru presedintii consiliilor judetene.Potrivit unui amendament, "Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt constituite dintr-un presedinte , un loctiitor al acestora si 5 membri, in cazul sectiilor de votare din comune si orase, respectiv 9 membri, in cazul sectiilor de votare din municipii si sectoarele municipiilor Bucuresti. In prima etapa, birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatiilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar in ambele Camere ale Parlamentului si care participa la alegeri in circumscriptia electorala respectiva. In a doua etapa, birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza cu reprezentantii partidelor politice care au reprezentare parlamentara la scrutinul anterior, precum si cu un reprezentant al grupului minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, in numele organizatiilor cetatenilor, apartinand minoritatilor nationale, reprezentate in acest grup parlamentar si care participa la alegerile din circumscriptia electorala respectiva. In a treia etapa, birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si electorale care au ca membri cel putin 6 senatori sau 10 deputati. In a patra etapa, birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza cu reprezentantii celorlalte partide politice, aliante politice si aliante electorale sau organizatii apartinand minoritatilor nationale, in ordinea descrescatoare a numarului de candidati propusi''.Membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegatii acreditati, operatorii de calculator, personalul de paza si alegatorii pot primi, in mod gratuit, materiale de protectie sanitara, in conditiile stabilite prin hotararea Guvernului privind masurile tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale prevazuta de Legea nr. 84/2020 in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. Materialele sanitare, precum si igiena si dezinfectia localurilor de vot se asigura de Ministerul Sanatatii, iar transportul si distribuirea acestora se asigura prin grija MAI si a institutiilor prefectului, cu sprjinul primarilor, prevede un alt amendament.La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 prevederile din OUG nr. 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice se aplica in mod corespunzator Biroului Electoral Central si birourilor electorale de circumscriptie. La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, AEP, impreuna cu STS , asigura resursele necesare pentru configurarea adreselor de posta electronica ale BEC si birourilor electorale de circumscriptie. Se desemneaza STS sa furnizeze servicii de certificare calificata prin autoritatea de certificare proprie destinate exclusiv membrilor BEC, presedintilor si loctiitorilor birourilor electorale de circumscriptie judeteana si ai biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, precum si presedintii birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti, in scopul indeplinirii atributiilor functionale ce le revin, prevede un alt amendament.La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, primarii pot asigura personalul tehnic necesar pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare.Totodata, pentru activitatea desfasurata in cadrul organismelor electorale si pentru suportul tehnic al acestora, se acorda urmatoarele indemnizatii: 250 de lei pe zi de activitate pentru presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare, loctiitorii acestora si operatorii de calculator; 100 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, altii decat cei prevazuti anterior; 200 de lei pe zi de activitate pentru presedintii birourilor electorale de circumscriptie judeteana si presedintele biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, precum si pentru loctiitorii acestora; 150 de lei pe zi de activitate pentru presedintii birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti, precum si pentru loctiitorii acestora; 100 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale de circumscriptie, altii decat cei prevazuti anterior; 100 de lei de activitate pentru personalul tehnic si personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscriptie; 250 de lei pe zi de activitate pentru membrii BEC; 150 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al BEC, se mai arata intr-un amendament al proiectului.De asemenea, partidele vor putea folosi banii din subventia de la stat pentru cheltuieli de campanie : "La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 25, alin. (1) si (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contributiile partidelor politice pentru campania electorala prevazute la art. 30 din Legea 334/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot proveni si din sursa de finantare prevazuta la art. 3 alin (1) din Legea 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; in cazul prevazut la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 28, alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare partid politic utilizeaza cate un cont bancar distinct".