30 de ani de alegeri libere si de campanii "murdare" in Romania. Cum au incercat candidatii sa se denigreze de-a lungul timpului

Sustinut de Frontul Salvarii Nationale, Ion Iliescu era, in 1990, la 60 de ani, candidatul cel mai tanar. Era fost sef al Asociatiei Studentilor Comunisti, fost secretar de partid comunist, fost ministru, dar si disident din interiorul Partidului Comunist Roman.Cel mai in varsta dintre candidati, taranistul Ion Ratiu, "domnul cu papion", venea la cei 73 de ani ai sai sa ii invete pe romani ce inseamna democratia. Se intampla dupa 50 de ani pe care ii petrecuse la Londra, unde era un om de afaceri prosper si fondase, in anii '80, Uniunea Mondiala a Romanilor Liberi.Al treila candidat era Radu Campeanu, fostul lider al tinerilor liberali inainte de Al Doilea Razboi Mondial, reintors in tara dupa Revolutie. Radu Campeanu fusese arestat de comunisti in 1948, iar in anii '60, dupa eliberare, a emigrat la Paris.Trei candidati si tot atatea viziuni asupra directiei pe care putea sa o ia Romania, proaspat democratizata. Insa, odata cu prima campanie electorala, apare si primul atac "murdar": "Ratiu si Campeanu nu au mancat salam cu soia".Pe Iliescu l-a recomandat faptul ca a mancat salam cu soia, adica a trecut prin experienta comunismului. Astfel, batalia ideilor a fost abandonata. Campania nu a mai fost gandita pe politici si strategii destinate dezvoltarii Romaniei, ci pe discursuri populiste si dovezi de patriotism.Increderea acordata lui Ion Iliescu s-a transferat rapid si catre Frontul Salvarii Nationale. Pentru ca in 20 mai 1990, romanii si-au ales, pentru prima data, si viitorii parlamentari - 396 de deputati din 27 de formatiuni politice si 119 senatori , reprezentanti a sapte partide.30 de ani mai tarziu, campaniile electorale sunt in continuare impanzite de fakenews-uri, declaratii socante si dovezi scoase peste noapte menite sa transforme lupta politica intr-un circ cu iz electoral.Anii '90 au atins apogeul manipularii, al cultivarii urii intre categoriile sociale, al minciunilor spuse cu seninatate si, apoi, mai tarziu, al mistificarii faptelor pana la a provoca neincredere in orice.Minerii au fost scosi din subteran si adusi cu trenurile la Bucuresti. Interimarul presedinte al Republicii, Ion Iliescu, le-a facut un indemn sa vina, sa apere Capitala de protestatarii din piata, pe care i-a numit "golani"."Am gasit la PeNeTeu droguri, arme, munitie, masina de scris automata, bani." - arata clipurile din acea vreme.Cuvintele s-au golit de sensul initial si au devenit simbol. Multi au crezut ca minerii au descoperit droguri la "peneteu". In fapt, acestea erau ajutoare medicale trimise de UNICEF.Formula de manipulare aplicata impotriva opozitiei la care au participat lideri politici, ziaristi si masa de oameni a scris una din cele mai murdare pagini din istoria recenta a Romaniei si a influentat decisiv soarta alegerilor.In 1996, elementul care pare sa fi decis soarta alegerilor a fost o intrebare pe care unul dintre candidati i-a adresat-o celuilalt. La confruntarea finala din turul al doilea, dintre Ion Iliescu si Emil Constantinescu , cand candidatii au fost invitati sa-si adreseze intrebari, Emil Constantinescu si-a scos tacticos ochelarii, cu un gest studiat, si l-a intrebat direct pe contracandidatul sau: "Domnule Iliescu, credeti in Dumnezeu?".Liderul PDSR a ocolit un raspuns transant si, astfel, i-a oferit munitie lui Constantinescu. "Ati declarat ca sunteti liber-cugetator. Asta inseamna necredincios, deci om fara Dumnezeu", a conchis Emil Constantinescu.Analistul Radu Magdin sustine ca "soarta alegerilor nu e decisa de un element-surpriza decat daca acesta e socant, se bucura de expunere puternica mediatica si opereaza in conditiile unui scor strans. La un 60-40%, cu doua zile inainte de alegeri, e greu sa mai faci ceva", conchide Magdin, pentru adevarul.ro.In schimb, vedem o alta tactica in razboiul electoral. Constantinescu a folosit religia pentru a-l ataca pe Iliescu, un subiect sensibil pentru poporul roman care inca isi revenea de sub cizma comunista care impusese un ateism fortat.Finala din 2004 dintre Adrian Nastase ( PSD ), favoritul primului tur de scurtin, si Traian Basescu Alianta DA ), a fost precedata de o campanie agresiva."Stenogramele" din interiorul sedintelor PSD arata cum erau tranzactionate dosarele penale ale adversarilor politici si cum ministrul Justitiei de la acea vreme, Rodica Stanoiu, astepta "unda verde" de la Nastase ca sa le scoata.A mai fost si gratierea lui Miron Cozma, liderul minerilor care au invadat Bucurestiul in 1990, decret dat de Ion Iliescu pe ultima suta de metri a mandatului si contrasemnat de Adrian Nastase, apoi revocat in urma scandalului izbucnit.O alta greseala a lui Nastase in plina campanie: stergerea datoriilor de 17 mii de miliarde de lei ale companiei Rafo Onesti i-a dat ocazia lui Basescu sa-l taxeze: "Rafo - Jafo"."Ce blestem o fi pe poporul asta de a ajuns sa aleaga intre doi fosti comunisti?, a spus Traian Basescu in campania electorala.Asa-zisul "moment de sinceritate" din timpul dezbaterii electorale dintre cei doi candidati a fost de fapt un atac mascat. Traian Basescu, sincer sau nu, a reusit sa isi eclipseze contracandidatul si sa lase impresia ca dintre doua rele el reprezinta raul cel mai mic. Pentru ca este sincer. Un om din popor, pentru popor. Plus ca dintre cei doi Basescu avea un avantaj. Basescu si Nastase erau doi fosti comunisti, dar poporul stia, dat fiind functiile ocupate, ca unul dintre ei a fost nevoit sa intre in partid, in timp ce altul a facut-o voluntar.Momentul culminant al dezbaterii electorale a fost acela cand jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a intrebat pe Adrian Nastase ce simte atunci cand impusca o caprioara la vanatoare. Nastase a raspuns ca se gandeste sa renunte la acest obicei.Campania electorala din 2009 a fost jucata la fel de "murdar" ca precedentele. Traian Basescu ( PDL ) a intrat in cel de-al doilea tur de scrutin umar la umar cu Mircea Geoana (PSD).Cu doar o saptamana inaintea celui de-al doilea tur, ziarul "Gardianul" si postul Realitatea TV, detinute de Sorin Ovidiu Vintu , au difuzat un filmulet in care acesta apare lovind un copil la un miting. La originea a ceea ce s-a numit "pixelul albastru" - video-ul s-ar fi dovedit a fi prelucrat de Dinu Patriciu , liberal din tabara Crin Antonescu Mircea Geoana nu avea nici el o imagine prea buna dupa ce apelativul de "prostanac", lansat cu patru ani inainte de Ion Iliescu, se transformase intr-o porecla care atarna de imaginea lui.In dezbaterea finala Basescu - Geoana, momentul de neuitat, care a schimbat soarta alegerilor a fost intrebarea: "V-a placut intalnirea de aseara cu Vantu?"O intrebare pe care Traian Basescu a repetat-o de cinci ori, pana cand Mircea Geoana a fost nevoit sa recunoasca vizita nocturna la controversatul personaj. In balanta a atarnat nu doar raspunsul lui Geoana: "Cred ca a fost un lucru decent, m-a sunat dupa ce intr-un interviu i-am spus ca e malefic si usor turbulent", ci si ironia lui Basescu: "Si ati fost la dansul acasa sa-i explicati ca ati gresit?"La un an de la alegerile prezidentiale, fostul candidat al PSD, Mircea Geoana, a realizat un interviu in care explica ce cauta la Sorin Ovidiu Vantu.Geoana a spuns ca avea informatii ca echipa lui Traian Basescu intrase in posesia intrebarilor pe care moderatorul trustului Realitatea urma sa le adreseze a doua zi."Am vrut sa aflu de la patronul trustului care sunt acele intrebari si daca se poate asigura un teren de joc egal intre cei doi candidati. Nu cunosteam si nu cunosc nici azi episodul domnului Pop. Basescu a mintit in campanie ca vizita mea ar fi avut de a face cu acest episod. Discutia extrem de scurta a constat in intrebarile si dezbaterea de a doua zi.Am incercat sa aflu inainte de dezbatere daca va fi pe un teren echitabil. Atat si nimic mai mult. Dupa alegeri, contactul meu cu domnul Vintu a fost intrerupt. Victor Ponta , purtatorul meu de cuvant, mi-a spus inainte de dezbatere sa mint despre vizita la Vantu si sa spun ca am fost acasa la nevasta. Eu am vrut sa spun adevarul. Dar nu am simtit si nu simt ca am avut ceva de explicat sau ca a fost ceva necurat in aceasta intalnire. Nu stiu daca a fost o campanie, dar exista un mare semn de intrebare. Nu cunosc raspunsul si nu vreau sa fac acuzatii, dar ceva necurat a fost.", a marturisit pesedistul.Dupa alegerile prezidentiale din Romania din anul 2009, au aparut numeroase speculatii pe seama meditatiei cu Flacara violet. La sfarsitul anului 2009, Flacara violet a devenit un subiect intens mediatizat de presa romaneasca si internationala si luat in deradere, mai ales in viata politica romaneasca.Aliodor Manolea a fost identificat de presa romana ca fiind parapsihologul lui Traian Basescu. Acesta l-a insotit pe Basescu in timpul campaniei la dezbaterile electorale. Aliodor Manolea ar fi fost vazut de jurnalisti in mai multe randuri la sediul de campanie al lui Traian Basescu.Sotia liderului PSD, Mihaela Geoana, a declarat, in ianuarie 2010, intr-o emisiune TV, ca sotul sau a fost supus unor "atacuri energetice" la dezbaterea finala din campania prezidentiala si ca si ea a simtit aceste influente. Aliodor Manolea, a lucrat insa, initial, chiar pentru Mircea Geoana, in campania electorala de la alegerile europarlamentarele din 2007.Povestea cu "flacara violet", despre care specialistii ezoterici spun ca ar fi un foc sacru care il apara de toate energiile negative pe cel care poarta aceasta culoare si a carei putere maxima este in ziua de joi, a fost aruncata pe piata de Viorel Hrebenciuc . El a afirmat ca in confruntarea electorala din 2009 cu Mircea Geoana actualul presedinte s-a folosit de magie si de un consilier pe probleme de protectie parapsihologica, in persoana lui Aliodor Manolea, pentru a castiga alegerile prezidentiale.Poza Viorel HrebenciucIn 2014, in timpul campaniei pentru prezidentiale, Gabriela Firea a participat activ la rostogolirea minciunii conform careia Iohannis ar fi facut "trafic de copii" in anii '90. A facut asta din calitatea de purtator de cuvant al PSD-ului.Fakenews-ul aparuse in cateva ziare si la televiziuni obscure. Mai multi lideri PSD, printre care Victor Ponta si Gabriela Firea, a raspandit minciuna in plina campanie electorala.Iohannis si sotia sa au fost simpli intermediari intre o familie canadiana si bunica unui copil roman ramas fara ambii parinti. Canadienii voiau sa adopte, sotii Iohannis au tradus, ca bunica nu stia engleza.Iohannis, acuzat ca este "vanzator de copii" si ca a fost implicat in "traficul international cu copii" i-a reprosat lui Ponta aceste atacuri "murdare" chiar in timpul dezbaterii de la Realitatea Tv dintre cei doi candidati la fotoliul prezidential.Site-ul exclusiv24.ro a publicat in 2016 un articol intitulat: "Soc! Soros si-a pus propriul copil in fruntea Guvernului Romaniei. Ciolos, fiul nelegitim?". Articolul a fost imediat distribuit de pe mai multe conturi de Facebook ale unor membri si simpatizanti PSD.Textul a fost citit de mii de romani. Autorul, care a preferat sa nu semneze, a afirmat ca " Dacian Ciolos ar fi copilul ilegitim al lui George Soros . In realitate, premierul Romaniei a fost infiat de parintii sai de la o unguroaica cu care Soros a avut o aventura. Asa se explica si ascensiunea actualului premier in forurile Uniunii Europene si sprijinul primit de la tatal natural".