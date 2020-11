PSD le promite burse elevilor cu note de 7 si 8: Degeaba dai o bursa unui elev de 10 cand 70-80% sunt mediocri sau submediocri

In comunicatul remis de organizatia Judeteana a PSD Buzau, intitulat "Burse pentru elevii de 7 si 8, solutia Buzaului pentru educatie" se explica cum in programul de guvernare al PSD este prevazuta cresterea costului standard per elev cu pana la 400 la suta fata de prezent si se prezinta cum la Buzau ar putea primi burse si elevii de 7 si 8."Daca pana acum an de an au fost premiati elevii care fac excelenta in invatamant, multi dintre acestia alegand la final de cariera educationala sa studieze in strainatate, purtand si riscul de a deveni fideli tarilor de adoptie, primarul municipiului Buzau, Constantin Toma aduce in atentie elevul de nivel mediu pentru care vor fi alocate burse astfel incat si acesta sa studieze iar familia sa-si permita sa il pastreze in scoala, pentru ca in cele din urma sa acceada catre varful ierarhiei. Ȋn bugetul din 2021 al Primariei Municipiului Buzau vor fi cuprinse sumele necesare pentru ca elevii din oras sa primeasca bursele care fac pionierat in tara", se arata in articolul electoral al PSD Buzau.De asemenea, materialul electoral al PSD Buzau are atasata si o declaratie audio a primarului Constantin Toma care spune: "Lucram la un proiect prin care sa nu ajutam numai elita ci sa ajutam si sa mearga copiii la scoala, si sa-si termine scoala. Degeaba dai o bursa unui elev de 10 cand 70-80% sunt mediocri sau submediocri iar aceasta mediocritate se datoreaza faptului ca multe familii nu isi dau interesul pentru copii sau nu au conditii acasa pentru a tine un copil la scoala. Va face parte din bugetul anului viitor si va fi una din prioritati educatia si cultura pentru ca degeaba asfaltam si facem tot daca nu punem baza pe educatie".