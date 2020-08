VIDEO Muncitor, surprins in timp ce demonta, noaptea, un banner USR: "De la primarie au zis ca nu e ok"

"De-a lungul timpului am avut parte de corturi incendiate sau taiate, bannere furate, altele rupte, iar de luni avem o noua premiera: in Sannicolau Mare primarul Groza si-a trimis oamenii sa dea jos pur si simplu bannerele USR PLUS. Iar pentru ca mesajul sa fie cat se poate de clar, a doua zi dimineata, in locurile de unde au dat jos bannerele USR PLUS erau deja agatate bannerele electorale ale primarului. Pentru fiecare banner USR PLUS dat jos primarul a ridicat altele 3", sustine presedintele USR Timis, Cristian Mos.Liderul USR Timis mai reclama ca "Danut Groza, ca primar in functie, se foloseste de bani publici pentru a-si face campanie electorala mascata in Monitorul Primariei si la televiziunea locala". "In acelasi timp cauta tot felul de moduri prin care sa obstructioneze campania USR PLUS, actiunile sale fiind mai degraba ghidate de setea de putere, decat de grija pentru locuitorii din Sannicolau. Vreau sa spun foarte clar ca ne vom lupta pana la capat pentru dreptul cetatenilor de informare. Intr-o tara democratica fiecare partid isi prezinta oferta electorala iar cetatenii aleg in cunostinta de cauza", a mai aratat Mos.