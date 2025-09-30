Care este primul partid al țării. Cine domină sondajele și ce formațiune rămâne cea mai organizată forță politică

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 20:21
Care este primul partid al țării. Cine domină sondajele și ce formațiune rămâne cea mai organizată forță politică
Liderii AUR - FOTO: Ziare.com

De câțiva ani, scena politică românească se reconfigurează într-un mod pe care puțini l-ar fi anticipat. Dacă odinioară competiția se purta, invariabil, între PSD și PNL, cu accente liberale, social-democrate sau de centru-dreapta, astăzi în centrul atenției se află o forță atipică: AUR. Fenomenul nu este doar românesc, ci se înscrie într-o tendință europeană mai amplă, unde partidele suveraniste și anti-sistem câștigă teren în fața structurilor tradiționale.

Sondajele actuale arată că mesajul suveranist, simplu și radical, prinde într-o societate obosită de tranziție, de scandaluri politice și de promisiuni neîndeplinite. AUR exploatează abil frustrările economice și sociale, prezentându-se drept „vocea poporului” împotriva „sistemului”. Acest tip de discurs nu se bazează pe programe sofisticate, ci pe simboluri, emoție și un limbaj accesibil. Într-o epocă a rețelelor sociale și a consumului rapid de informație, exact asta funcționează, spun analiștii. Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, a expus într-o analiză pentru Ziare.com cum pot fi interpretate evoluțiile grupărilor suveraniste și ce înseamnă acest lucru pentru marile partide.

„Principalul partid al țării este AUR”

Întrebat care este primul partid al țării în actuala conjunctură politică, formațiunea condusă de George Simion este confirmată în mai multe măsurători recente ca fiind pe primul loc în intențiile de vot ale românilor. În paralel, PSD rămâne, în opinia expertului, „cel mai organizat” dintre partidele tradiționale, însă plătește tributul unor runde electorale cu rezultate sub așteptări și unei schimbări la vârf care obligă la repoziționare. „Astăzi, dacă ne uităm în sondaje, principalul partid al țării este AUR, deși cel mai organizat rămâne PSD.

Problema la PSD este că vine după o serie de alegeri cu rezultat nesatisfăcător, o încercare de repoziționare, totul pe fondul schimbării conducerii. Într-un astfel de context, primarii, cei ce țin un partid în viață, se uită cu prudență spre leadership, ambele ture de alegeri prezidențiale reprezentând dovada pură”, a opinat Radu Turcescu pentru Ziare.com.

PNL, la un scor mic și cu risc încă să mai scadă”

Situația din PNL, explică Radu Turcescu, seamănă într-o anumită măsură: după o serie de eșecuri, noua conducere condusă de Ilie Bolojan este acceptată doar de o parte a partidului, iar aceasta fragilizează capacitatea formațiunii de a recupera rapid în sondaje. Expertul indică faptul că PNL stă la un scor redus și există riscul unei noi scăderi dacă disputa internă nu se gestionează eficient. Despre USR, analiza punctează că formațiunea „abia acum devine partid serios.

„La PNL e cumva asemănător. După eșecuri pe linie și cu un Ilie Bolojan acceptat doar de o parte a partidului, PNL se află la un scor mic și cu risc încă să mai scadă. USR abia acum devine partid serios, și rămâne de văzut cum vor juca această carte a guvernării”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

Cum se vor câștiga următoarele alegeri, după ce PSD și PNL au dat bani mulți și au pierdut. „E timpul să ne întoarcem la școala clasică a politicii”
Cum se vor câștiga următoarele alegeri, după ce PSD și PNL au dat bani mulți și au pierdut. „E timpul să ne întoarcem la școala clasică a politicii”
Rezultatele ultimelor confruntări electorale au arătat că investițiile masive în campanii scumpe nu garantează succesul. Nicolae Ciucă, candidat PNL la alegerile anulate, a cheltuit sume...
Ce ar însemna o revenire a lui Călin Georgescu pentru AUR și George Simion. „Nu știu dacă a reușit asimilarea completă a electoratului georgist”
Ce ar însemna o revenire a lui Călin Georgescu pentru AUR și George Simion. „Nu știu dacă a reușit asimilarea completă a electoratului georgist”
În luna mai a anului 2025, după înfrângerea suferită de George Simion, Călin Georgescu, care își asumase rolul de „părinte spiritual” al liderului AUR pe durata campaniei electorale,...
