Cine "negociază" cu serviciile secrete?

În urma ultimelor evenimente, inclusiv a alegerilor prezidențiale anulate, prezentate, potrivit "Open Sources" / thediplomaticaffairs.com, drept "lovitură de stat investigată de autoritățile americane", conducerea politică din România nu se află într-o poziție sigură.

Potrivit sursei citate, "situația a căpătat o dimensiune internațională, surse de informații americane indicând că fostul secretar de stat american Anthony Blinken și asistentul său, James O’Brien, sunt investigați pentru potențiale legături cu acest fiasco politic. Se presupune că aceștia, alături de fostul ministru de Externe al României, Luminița Odobescu, au făcut lobby pentru a influența autoritățile române să anuleze alegerile.

Acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la amploarea implicării externe în afacerile interne ale României. La complexitate se adaugă implicarea unor personalități politice românești proeminente, fostul președinte Klaus Iohannis și premierul interimar Marcel Ciolacu. Se pare că amândoi sunt implicați în această rețea internațională, sugerând o strategie geopolitică mai largă în joc. Implicațiile sunt profunde, stabilitatea politică a României atârnând în balanță."

Cine apără România?

Politica din România și bătălia pentru putere rămân o temă deschisă și pentru analiza de intelligence! GeoDef oferă multiple perspective cu privire la dinamica schimbărilor pe "tabla de șah" a marilor puteri.

Declarația vicepreședintelui american JD Vance, cu privire la anularea alegerilor din România pe baza unor "suspiciuni șubrede ale unor agenții de informații", se poate spune că aruncă în aer încrederea românilor în autorități și în partidele politice. Totodată, această declarație ridică multiple semne de întrebare cu privire la cât de implicate sunt serviciile secrete în jocurile pentru putere din politica românească.

Suveranismul amenință democrația?

În acest sens, cred că se impune o ușoară reformulare. A fi astăzi iubitor de țară, patriot, naționalist sau suveran, potrivit art. 1, alin. 1 din Constituția României, echivalează, din nefericire, cu a fi naționalist extremist! Cine are nevoie de violență?

Într-o Românie care a fost furată sistematic în ultimii 35 de ani, nu "suveranismul" este cel care poate să conducă la amenințări pentru securitatea națională sau la tendințe autoritare, inclusiv în interiorul structurilor de securitate. Riscurile și atacul la democrație vin tocmai din nerespectarea Constituției României și a legilor în vigoare.

Serviciile secrete trebuie să apere democrația

Fie că vorbim de Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Direcția Generală de Informații a Armatei sau de Direcția de Protecție Internă din Ministerul Afacerilor Interne, "protejarea valorilor democratice și promovarea intereselor naționale ale României și ale aliaților săi pentru realizarea securității naționale, asigurarea respectării drepturilor și libertăților cetățenilor și apărarea statului de drept" reprezintă misiunea principală!

Din păcate, în unele cazuri, regimurile politice care manifestă nesiguranță și nevoia de control asupra populației tind să consolideze puterea structurilor de securitate, sub pretextul protejării interesului național. Să fie dorința de conservare a puterii, după 10 ani de mandat prezidențial, un motiv de "activare" a serviciilor secrete împotriva candidaților apreciați "indezirabili" pentru sistem?

Decența, bunul-simț, respectul față de proprii cetățeni înseamnă normalitate pentru orice președinte aflat la încheierea mandatului! Fără să nominalizez o persoană anume, funcția de președinte al țării tale înseamnă cea mai mare demnitate care se poate acorda!

Că îmi place sau că nu îmi place de cel ales președinte, cei șapte ani de acasă ne obligă să nu confundăm rolurile! Când ne adresăm unui președinte sau vorbim despre un președinte, purtăm în suflet România! Respectul nostru trebuie să fie necondiționat, deși mai sunt situații în care limbajul devine incalificabil prin înlocuirea apelativului "domnule președinte" cu "hai, mă", "marș", "ai îmbătrânit urât" sau "măă, nu ai sânge în instalații"!

Dar ce se întâmplă când domnul președinte apelează la tertipuri oferite de lege și refuză să plece din funcție?

Din practica existentă și la nivel mondial, serviciile secrete pot iniția măsuri restrictive sub "pretextul" protejării stabilității naționale, măsuri care pot conduce la abuzuri asupra drepturilor cetățenești, dar și la o încălcare a echilibrului între puterile statului, respectiv un atac asupra independenței parlamentului și justiției, dar și la eliminarea sau controlul opoziției.

În aceste condiții, cine apără democrația?

Indiferent de culoarea politică a partidelor aflate la guvernare, "Biblia" serviciilor secrete este dată de apărarea "valorilor democrației, respectarea legii și echidistanța politică necesare pentru a ne proteja tradiția și a ne asigura viitorul".

Într-o țară în care există transparență în deciziile guvernamentale, respect față de libertatea presei, control civil obiectiv prin intermediul comisiilor parlamentare, dar și un interes comun, bazat pe lege, al tuturor serviciilor secrete de la nivelul Comunității Naționale de Informații, încălcarea atribuțiilor este sesizată imediat, fără să fie nevoie de „bombe mediatice” sau de declarații ale unor oficiali străini care să atragă atenția asupra unor posibile acțiuni antidemocratice! Cu toate acestea, nu sunt excluse și posibile derapaje de la misiunea ce revine serviciilor secrete!

Ce se va întâmpla dacă se va confirma acuzația vicepreședintelui american JD Vance, potrivit căreia alegerile prezidențiale din România au fost anulate pe baza unor "suspiciuni șubrede ale unor agenții de informații"? Ținând seama că aceste suspiciuni fac deja obiectul unor cercetări și din partea autorităților americane, cum mai poate fi salvată onoarea serviciilor secrete dacă va fi dovedită nerespectarea atribuțiilor de serviciu?

În ciuda tuturor suspiciunilor, care vreau să cred că nu sunt fondate, cine crede că democrația din România poate fi călcată în picioare chiar de "oamenii din interior", care au misiunea să o apere?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

