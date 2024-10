Cine vrea cu orice preț capul lui Marcel Ciolacu? Afacerea Nordis Group, un nou "Watergate" pentru politica românească?

În plină campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 și alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, scandalul Nordis Group a scos la iveală conexiuni între afaceri imobiliare și figuri politice din România, în special prin legăturile dintre oamenii politici, demnitari români și dezvoltatorul Vladimir Ciorbă și soția sa, Laura Vicol, deputată PSD, fostă șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, până în urma cu câteva zile.

Cine își mai aduce aminte de puterea informațiilor clasificate "TOP SECRET" care au dus la prăbușirea președintelui american Richard Nixon?

Câte alte afaceri pot reprezenta, alături de afacerea Nordis Group, un nou "Watergate" și pentru politica românească?

În repetate rânduri am lansat invitația de a afla împreună răspunsul la întrebarea "cine conduce România"?

Cât de puternică este administrația statului român și cât de mult are libertatea să vegheze asupra respectării intereselor naționale și, în mod implicit, să prevină abuzurile de orice fel asupra propriilor cetățeni?

Vreau să cred că România nu este condusă de corporațiile străine!

Cu toate acestea, cine poate să explice cum a fost posibilă demiterea unui șef, cu rang de ministru, al Agenției pentru Protecția Consumatorului în timpul "guvernului Cîțu", pentru că și-a permis să amendeze câteva multinaționale cu capital majoritar străin?

Ads

Să fie o întâmplare că președintele Agenției respective a aflat de la televizor, dimineața, că a fost demis, ordinul de destituire din funcție fiind semnat de premier după miezul nopții și publicat în "Monitorul Oficial" în aceeași noapte?

Potrivit "Open Sources", Nordis Group este o companie cu capital majoritar român!

Câte alte companii românești mai sunt performante pe piața românească! Cu excepția Dedeman, firmele românești aproape că au dispărut!

Care va fi viitorul pieței imobiliare în România? Nu cumva băncile preiau controlul asupra creditelor și locuințelor?

Cine îl apără pe cumpărătorul de bună credință?

Manipulare, jocuri politice sau încălcarea legii?

Un excelent analist financiar, Cristian Sima, atrage atenția asupra intereselor ascunse, riscul în achiziționarea unei locuințe fiind subiect de analiză și pentru distinsul confrate Daniel Blaga!

Ads

Nordis Group este acuzat de "înșelăciuni imobiliare, inclusiv vânzarea de apartamente către mai mulți cumpărători și utilizarea unor avansuri semnificative fără a finaliza construcțiile promise".

Investigațiile jurnaliștilor "Recorder" arată că grupul Nordis "a colectat milioane de euro, dar majoritatea proiectelor sale imobiliare au rămas nefinalizate, afectând sute de persoane".

Cât de adevărat este faptul că Nordis Group, "care promitea construcții de lux în zone turistice populare", este implicat într-o schemă controversată, acuzat că a vândut apartamente de mai multe ori unor clienți diferiți și că ar beneficia de sprijin politic pentru a evita consecințele legale?

Cum nimic nu este întâmplător în România, scandalul legat de dezvoltatorul imobiliar Nordis Group a scos la iveală și în acest caz, potrivit social-media, "legături semnificative cu figuri politice importante din România, printre care Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor și vicepreședinte PSD, Marcel Ciolacu, prim-ministru al guvernului României, președintele PSD, candidat la președinția României etc".

Ads

Cine spune că banii nu au miros?

Potrivit informațiilor desprinse din social-media, Nordis Group este o companie românească de dezvoltare imobiliară, fondată de Emanuel Poștoacă, specializată în proiecte de lux în stațiuni turistice precum Mamaia, Sinaia și Brașov. Cifra de afaceri era de sute de milioane de euro!

Cum a ajuns Nordis Group să fie acuzat de înșelăciune? Câți români au fost păgubiți cu adevărat?

Deși era apreciat drept unul dintre cei mai performanți constructori de imobile de lux, Nordis Group a ajuns în centrul unui scandal major din cauza "acuzațiilor de înșelăciune", formulate de mai mulți clienți care nu și-au declinat însă imaginea în înregistrarea Recorder!

Să fie aceasta o dovadă de frică, o măsură de protecție sau un semn de neasumare până la capăt a reclamațiilor?

Nordis Group este acuzat de vânzarea repetată a acelorași apartamente către mai mulți clienți, de lipsa unor construcții promise și de probleme legate de returnarea avansurilor.

Deși ancheta inițiată de jurnaliștii de investigație "Recorder" dezvăluie posibile fapte de înșelăciune, nu poate fi omisă întrebarea: nu cumva și în acest caz este vorba de o "reglare de conturi" între dezvoltatorii imobiliari?

Ads

De ce a apărut acest scandal acum, în plină campanie electorală și nu mai devreme?

Cât de mult beneficiază Nordis Group de protecția "cumetriilor politice"?

Nordis Group a atras critici pentru posibile conexiuni cu politicieni influenți, printre care se numără și "Vladimir Ciorbă, unul dintre asociați, care este căsătorit cu Laura Vicol, deputat PSD". Aceste legături au stârnit speculații că firma ar beneficia de sprijin politic și protecție juridică în ciuda problemelor întâmpinate de clienți.

Privind în zona oamenilor de afaceri, câți dintre magnați sau moguli nu și-au cultivat relații de sprijin reciproc, inclusiv cu "sponsorizări" și comisioane grase, cu demnitari și oameni politici?

În urma scandalului, autoritățile s-au trezit și au inițiat investigații, iar firme din grupul imobiliar se află în prezent în insolvență pentru anumite proiecte, continuând să fie supusă unei supravegheri intense.

România a ajuns țara tuturor posibilităților?

Dacă un om obișnuit, plătitor de taxe și impozite, dărâmă un perete sau construiește un zid fără autorizație, primește amenzi usturătoare! Cum este posibil ca un dezvoltator imobiliar să construiască locuințe, să primească avans sau plăți integrale pentru acestea, pe baza unor "promisiuni de plată" care nu au puterea unui contract de vânzare-cumpărare și nici forța unui titlu executoriu care să permită recuperarea banilor plătiți de clienți?

Ads

Cât de adevărat este că băncile străine aflate în România au de câștigat prin proiectul de lege susținut de PSD, potrivit căruia va fi stabilit un plafon maxim de 10% avans pentru achiziționarea unei locuințe?

Dacă plafonul avansului este limitat, ce altă alternativă are un dezvoltator imobiliar în afară de contractarea de împrumuturi la băncile străine care să-i permită să încheie lucrările?

Nu cumva tot clientul este cel care pierde, prin faptul că dezvoltatorul mărește prețul locuinței pentru a returna împrumutul?

Fără să determin atitudini neconforme cu respectul față de lege, de ce și în acest caz autoritățile intervin numai după ce scandalul Nordis Group a ajuns în presă?

Cine veghează pentru siguranța cetățeanului?

Cine asigură în România prevenirea și combaterea corupției și a abuzurilor?

Se știe că "paza bună trece primejdia rea"!

Serviciile de informații există și nu pot fi acuzate de lipsă de profesionalism! România are și autorități competente să controleze inclusiv piața imobiliară!

Ads

În aceste condiții, cum a fost posibil să se ajungă la fraudă și înșelăciune?

Cine nu vrea să vadă și să audă? Cine este "orbul" de serviciu?

Una dintre cele mai notabile conexiuni este relația lui Vladimir Ciorbă, asociat principal al Nordis, căsătorit cu Laura Vicol, deputat PSD și fostă șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Potrivit "Open Sources", printre notarii implicați în încheierea contractelor Nordis se numără Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și Andreea Cosma, fost deputat PSD, prezumate cu legături puternice la vârful conducerii statului român!

Firesc, afacerile aduc câștiguri astronomice celor implicați, dar cine răspunde, măcar moral dacă nu se poate penal, pentru chinul și durerea celor care au plătit o locuință, dar în fapt nu au primit-o niciodată?

Greșea Napoleon Bonaparte când aprecia că "nu prieteniile sunt veșnice, nu dușmăniile sunt veșnice! Veșnice sunt interesele"?

Politica dezvoltă afacerile sau afacerile țin în viață politica și politicienii?

Ads

Cine "sponsorizează" partidele?

Cine dorește să folosească scandalul Nordis Group drept pretext pentru un atac la Marcel Ciolacu, prim-ministru și candidat la președinția României?

În ultimele zile, numele lui Marcel Ciolacu a fost menționat în contextul scandalului imobiliar Nordis, mai ales după ce s-a vehiculat că ar avea legături cu firma.

"Acuzat că a fost în vacanță în Dubai cu Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei, liderul PSD, Marcel Ciolacu a ocolit răspunsul și a spus că a fost doar „suprapunere" de zbor, adică au fost în același avion la venirea în țară."

Marcel Ciolacu a fost întrebat despre legăturile dintre el și Laura Vicol. Răspunsul a fost din nou evaziv!

Cutremur politic sau o altă "minune" care va fi uitată de români în trei zile?

Potrivit Social-media/ProTv, "surse politice susțin că Marcel Ciolacu, împreună cu colegii de partid Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, ar fi fost invitați să își petreacă mai multe weekend-uri în apartamentele familiei Ciorbă din Dubai."

Pe cine supără adevărul? De ce liderul PSD a ocolit răspunsul direct?

Trebuie, totuși, să reținem că Marcel Ciolacu a negat orice legătură directă cu dezvoltatorul imobiliar Nordis, afirmând că "nu a primit niciun avantaj imobiliar din partea companiei"! Marcel Ciolacu a criticat speculațiile media, menționând că Nordis „nu are nicio legătură cu Partidul Social Democrat.”

Doamna Laura Vicol, deputat PSD, la această oră demisionar, șefa Comisiei juridice din Camera Deputaților, nu era membră de partid PSD?

Investigatorii "Recorder" nu lansează petarde și vreau să cred că nu își pun profesionalismul la picioarele celor interesați de averi și putere!

În aceste condiții, fără să aruncăm cu piatra, pe ce se bazează suspiciunea unei relații între Marcel Ciolacu și Nordis Group?

Să fie un motiv faptul că Marcel Ciolacu este proprietar al unei locuințe achiziționată de la Nordis Group?

Cum poate fi explicată "ascensiunea", soției dezvoltatorului imobiliar Laura Vicol, deputat PSD, numită, în urmă cu trei ani, șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților?

Cine a sprijinit numirea deputatului PSD în această funcție cu o importanță deosebită atât în promovarea inițiativelor legislative, dar și în validarea miniștrilor propuși, inclusiv validarea ministrului justiției?

Să fie demisia din partid a deputatului PSD o încercare disperată de a se șterge urmele pașilor care duc spre "cumetriile politice" sau un respect față de lege?

Deputatul PSD Laura Vicol și-a depus demisia din PSD! Să fie această demisie un semn de vinovăție sau o cerere urgentă de a împiedica extinderea scandalului spre vârful partidului?

De când calitatea de soție a dezvoltatorului Nordis Group atrage și vinovăția pentru Laura Vicol?

În condițiile în care prezumția de vinovăție ar trebui să funcționeze și în România, în ce bază legală a fost, poate, "ordonată" demisia din PSD a deputatului Laura Vicol?

Surprinzător sau nu, lideri din opoziție condamnă deja prezența deputatului PSD Laura Vicol la șefia Comisiei juridice din Camera Deputaților!

Cum poate fi explicat faptul că un astfel de "lider" a tăcut timp de trei ani și a ieșit cu declarații tocmai acum?

Campania electorală aflată în desfășurare aliniiază interesele!

În urma scandalului, PSD a propus modificări legislative pentru a limita avansul la 10% din valoarea unui apartament și pentru a proteja fondurile clienților, inspirate din modele de reglementare din țări precum Franța. Acest proiect ar putea preveni abuzurile similare în viitor!

De ce a fost posibilă o asemenea inițiativă atât de târziu, în condițiile în care, potrivit "Open Sources", "sute de persoane au fost înșelate"?

Alegerile prezidențiale din 2024 din România se prefigurează ca o competiție acerbă între mai mulți candidați, fiecare cu șanse variate. În fruntea sondajelor, conform "Open Sources" se află în principal Marcel Ciolacu, lider PSD, care are un sprijin considerabil de 27% din intențiile de vot. Următorul pe listă este George Simion, liderul AUR, care câștigă simpatia unei părți importante a electoratului suveranist cu 18% din intențiile de vot. Pe locul al treilea se află Nicolae Ciucă, fost premier din partea PNL, având un procentaj de 14% și încercând să atragă voturile celor nemulțumiți de actuala guvernare.

Deși sunt ținuți departe de sondajele de opinie comandate de partidele politice, preferința românilor pentru candidații independenți, dar și neîncrederea în partidele politice, pot să schimbe "pronosticu" cu privire la viitorul președinte al României!

Candidații independenți, precum Călin Georgescu, înalt funcționar ONU, Silviu Predoiu, fost șef al spionajului românesc (SIE), Mircea Geoană și Cristian Diaconescu, foști miniștri de externe, pot să răstoarne "jocul pentru putere"!

În acest context, scandalul Nordis Group va fi un nou "Watergate" gen "Sorin Ovidiu Vântu" care va împiedica din nou un lider PSD să ajungă președintele României?

Cât de mult îl va afecta pe Marcel Ciolacu acest scandal?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads