Ministrul Nasui, raspuns pentru senatorii PSD care sustin ca familia sa ar fi avut legaturi cu fosta Securitate. "Securistul care a pronuntat sentinta impotriva tatalui meu a fost numit ministru in guvernul Roman"

Senatul a respins motiunea simpla a PSD impotriva ministrului Economiei Claudiu Nasui. Au fost 55 de voturi "pentru" si 72 de voturi "impotriva" din 128 exprimate.Claudiu Nasui a vorbit despre tatal sau in timpul dezbaterilor asupra motiunii simple depuse de PSD impotriva sa. Prin acest document, social-democratii il acuza ca el si familia sa se afla "intr-o stransa legatura cu fosti lucratori ai Securitatii comuniste" si ca ar fi "un descendent direct dintr-o increngatura de relatii care isi au radacinile in fosta Securitate Comunista", scrie G4Media. CITESTE SI: Plangere penala depusa la DNA de ministrul Economiei. Nasui acuza fraudarea programului de granturi acordate firmelor "Ziceti ca tatal meu ar avea vreo legatura cu Securitatea. O minciuna pe care o repetati in fiecare campanie si o spuneti si in motiunea simpla. Va bazati pe o tactica comunista, securista ca o minciuna spusa de suficiente ori ajunge sa para adevar. O tactica securistica pe care o folositi si dumneavoastra. Nu doar ca tatal meu n-a avut nicio legatura cu Securitatea, dar el chiar a fost o victima a Securitatii.Din arhivele CNSAS am adus aici o condamnare la sapte cu inchisoare si confiscarea averii si interzicerea drepturilor a tatalui meu. Este sentinta 272 din 13 aprilie 1987 pronuntata de Tribunalul Militar Bucuresti pentru fapta considerata infractiune penala pe vremea aceea, numita refuzul inapoierii in tara", a declarat Claudiu Nasui in plenul Senatului, porivit sursei citate.El a mai spus ca tatal sau a fost condamnat de Doru Viorel Ursu, cel care urma sa devina apoi ministru in cabinetul Roman si a fost coleg de partid cu multi dintre senatorii PSD."Vreti sa stiti care-i culmea ironiei? Nu doar ca dumneavoastra il acuzati pe tatal meu ca ar fi securist cand el este o victima a Securitatii, dar stiti cine a pronuntat aceasta sentinta? Este un domn capitan, il cheama Doru Viorel Ursu. Ati auzit de numele asta? Ar fi trebuit sa auziti, nu de alta dar v-a fost coleg de partid. Pe vremea comunismului, domnul Dorul Viorel Ursu inchidea lumea in numele fostei Securitati, iar dupa Revolutie a devenit, evident, ministru de Interne in Guvernul Ion Iliescu Petre Roman ", a mai afirmat ministrul USR PLUS.Nasui a adaugat si ca a avut doi bunici care au fost inchisi de comunisti: o bunica incarcerata la Sighet pentru ca a ajutat rezistenta anticomunista si un bunic inchis la Jilava pentru ca era chiabur.