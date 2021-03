Traseul politic al lui Doru Viorel Ursu, cel care a dat sentinta de condamnare a tatalui lui Claudiu Nasui. Fostul ministru de Interne l-a judecat si pe Nicu Ceasescu

Ursu, judecator in procesul lui Nicu Ceausescu

Numele fostului ministru de Interne intre 1990 - 1991 Doru Viorel Ursu apare in minuta sentintei publicata de Claudiu Nasui, ca raspuns la dezbaterile din spatiul public referitoare la posibilele legaturi ale tatalui acestuia cu fosta Securitate.Minuta sentintei este din anul 1987, iar Doru Viorel Ursu era la aceea vreme presedintele completului de judecata cu grad de capitan. Ursu este de profesie avocat, a fost procuror si judecator militar inainte de 1989, vicepresedinte si presedinte al Tribunalului Militar Bucuresti.In luna mai a anului 1990, era judecator in procesul lui Nicu Ceausescu, fiul lui Nicolae Ceausescu . Nicu Ceausescu a fost condamnat intial la 20 de ani de catre Ursu, pentru instigare la omor deosebit de grav si nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Procesul a fost rejudecat, fiul dictatorului primind o condamnare de 16 ani. Cu un mai tarziu, in 1991, va fi eliberat din motive medicale.In acelasi an, Ursu va fi numit ministru de Interne in Guvernul Petre Roman in perioada mineriadelor, mai precis in perioada 16 iunie - 16 octombrie, gestionand toata acea diversiune politica, venirea minerilor si agresiunea impotriva protestatarilor. Doru Viorel Ursu a fost membru al Frontului Salvarii Nationale, iar in legislatura 1992 - 1996 a fost deputat De asemenena, a fost subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (octombrie 1991- decembrie 1991 ), secretar de stat, sef al Departamentului pentru administratie publica locala; deputat FSN (septembrie 1992); membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii; membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Italiana. A participat la infiintarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Guza", a liceelor de politie si a Jandarmeriei Romane.http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=325&leg=1992&cam=2&pag=0 Deputatul USRPLUS, si ministru al Economiei, Claudiu Nasui a precizat pe pagina sa, explicand gestul de a publica documentele referioare la sentintele in discutie, ca "Una dintre cele mai mari ticalosii spusa la adresa USR -PLUS, si a mea, de cand am intrat in politica este faptul ca am avea vreo legatura cu securitatea. Nu este singura, dar cu siguranta este in top 3 de cele mai raspandite manipulari. A fost propagata in forta si sponsorizata cu bani multi, iar asta fix in campanie. PSD a decis sa scrie aceasta minciuna chiar si in motiunea parlamentara contra mea. Am raspuns in cadrul motiunii si pun si aici public, sentintele la care faceam referire". Nasui a scris pe pagina sa ca "Tatal meu nu doar ca nu a fost securist, dar a fost condamnat la inchisoare de catre securitate. Iar bunica mea a facut inchisoare la Sighet pentru ca a ajutat partizanii anti-comunisti care faceau rezistenta tocmai contra securitatii. Prima, sentinta de condamnare la 7 ani de inchisoare a tatalui meu pentru infractiunea de "refuz de inapoiere in tara". Decizia pronuntata, culmea ironiei, de capitanul de securitate Doru Viorel Ursu, devenit, dupa revolutie, ministru de interne in guvernul Ion Iliescu - Petre Roman". Tatal acestuia a fost condamnt la 7 ani de inchisoare pentru infractiunea de "refuz de inapoiere in tara", acesta avand la acea vreme gradul de locotent in rezerva.