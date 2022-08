Cine e Claudiu Stănășel, românul de 28 de ani cu șanse uriașe să intre în Parlamentul Italiei: "Mândru de originile mele"

Un tânăr român în vârstă de 28 de ani are mari șanse să ajungă parlamentar în Italia. Claudiu Stănășel este implicat de ani buni în politica din Peninsulă.

Claudiu Stănăşel a plecat din România împreună cu părinţii săi când avea doar 6 ani. Tatăl său, Ştefan Stănăşel, este preşedintele uneia dintre cele mai importante organizaţii pentru cetăţenii români din Italia, numită „Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia“. Familia Stănăşel s-a stabilit în Prato, un oraş din regiunea Toscana, puternic industrializat, cu circa 200.000 de locuitori. Este al treilea oraş din centrul Italiei, ca număr de locuitori, după Roma şi Florenţa.

Claudiu Stănășel se declară liberal de centru dreapta. A cochetat cu politica încă din anii de liceu, iar în 2019, pe când avea 25 de ani, a devenit cel mai tânăr politician român din Italia. Lega condus de Matteo Salvini și am fost numit secretarul filialei locale de tineret din Prato.

”În 2018 am decis să renunț la partidul Forza Italia pentru a mă alătura colegilor mei de astăzi din partidul Lega condus de Matteo Salvini și am fost numit secretarul filialei locale de tineret din Prato. Sunt recunoscător partidului Forza Italia care m-a susținut și mi-a fost alături de la început, dându-mi instrumentele necesare pentru a face politica la cel mai inalt nivel in regiunea Toscana, dar am simțit că pot să fac mai mult. Am venit alături de Lega pentru că eu cred în viziunea politică și in proiectul politic al lui Matteo Salvini. Am fost primit foarte bine și am reușit imediat să dau viață unor proiecte pe plan local și pe plan regional, fără să mă opresc. A urmat anul 2019, un an cu cele mai mari provocări de până acum pentru că la vârsta de 24 ani am decis să candidez din nou la alegerile administrative din orașul meu, Prato. Alături de echipa mea am reușit să obțin un rezultat extraordinar: 442 de voturi, primul pe lista Lega din cei 32 de candidați. Sunt primul cetățean român care intră în Consiliul Local din Prato și în același timp primul cetățean străin care ocupă o astfel de funcție”, a declarat Claudiu Stănășel într-un interviu pentru Playtech.ro.

Era abia începutul românului pe scena politică din Italia. După ce a devenit cel mai tânăr consilier local român din Italia, a devis să candideze pentru postul de Vicepreședinte al Consiliului Comunal din Prato. “Am fost ales în unanimitate de voturi, devenind astfel cel mai tânăr Vicepreședinte al Consiliului Local și primul străin cu o funcție instituțională din istoria Primăriei din Prato. Sunt unicul cetățean român din Italia cu o funcție instituțională într-un oraș cu peste 200.000 de cetățeni. Alegerea mea în funcția de vicepreședinte al consiliului este un semnal puternic al politicii de centru-dreapta către cetățenii români din Prato și un rezultat istoric pentru totii cetățenii români din Italia”, a mai spus Claudiu Stănășel.

Numele românului se află iar în prim plan în țara sa adoptivă. “Presa din Italia vorbește zilele astea despre românul Claudiu Stănășel ca o stea în ascensiune. Membru al unui partid de centru-dreapta și actual vicepreședinte al Consiliului Comunal din Prato, un oraș toscan cu peste 200.000 de locuitori, tânărul născut în România este în poll-position pentru ocuparea unui loc pe listele la parlamentare. Succes Claudiu! Îți ținem pumnii!” a scris pe Facebook deputatul liberal Robert Sighiartău.

“Sunt un LIBERAL de centru-dreapta și voi merge întotdeauna înainte cu fruntea sus, mândru de originile mele!”, a ținut să îi răspundă Claudiu Stănășel.

