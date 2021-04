Investitii de anvergura blocate de PNL si PSD la Sectorul 1. Alesii locali au boicotat si a treia sedinta a consiliului convocata de primarul Clotilde Armand

"Astazi am convocat (a treia oara) Consiliul Local al Sectorului 1 pentru sedinta de buget. Consilierii PSD si PNL nu s-au prezent si nu a fost cvorum pentru sedinta. Daca pe consilierii PSD pot sa-i inteleg, ca invata sa numere voturile pierdute la alegerile locale in frunte cu seful lor, pe consilierii PNL Sector 1 nu pot.Fac un apel public catre conducerea PNL Bucuresti sa dispuna urgent de toate masurile statutare pentru a-si clarifica situatia politica interna si a opri acest santaj impotriva locuitorilor si al cetatenilor din Sectorul 1. De asemenea, fac un apel catre domnul presedinte Ludovic Orban sa realizeze ca astfel de consilieri locali care refuza dialogul nu fac cinste PNL si pun in pericol coalitia de guvernare. Campania electorala s-a terminat si cetatenii asteapta rezultate. Cei care sufera din cauza inconstientei celor absenti astazi la sedinta de buget sunt cetatenii.Iata proiectele de investitii pe care administratia locala isi propune sa le deruleze si n-au fost astazi votate de consilierii PNL Sector 1 si PSD:- Finalizarea lucrarilor pentru cele doua bazine semi-olimpice si finalizarea studiilor pentru construirea bazinului olimpic Media.- Vor fi construite, reabilitate si refacute terenurile/salile de sport de la mai multe scoli si reabilitare/construire terenuri de fotbal si rugby.- Amenajarea de parcuri si spatii de recreere;- Modernizare, restaurare si eficientizare energetica pentru imobilul "Teatrul Excelsior";- Reabilitarea Teatrului "Nicolae Balcescu" din Parcul Bazilescu;- Consolidare si alte lucrari de interventie la Biserica "Manastirea Casin";- Amenajarea a doua Centre de Colectare Selectiva a Deseurilor (in total vor fi cinci);- Amenajarea a 2.000 de platforme de colectare selectiva de deseuri (faza de proiectare + 10 platforme pilot);- Achizitia, instalarea si punerea in functiune a 17 statii de reincarcare pentru autoturismele electrice.- Plantarea a 50.000 de arbori;- Finantarea lucrarilor de modernizare a UPU si a Ambulatoriului de la Spitalul Floreasca;- Construim primul centru din Romania de recuperare pentru marii arsi (proiect aflat in pregatire);- Lucrari de reabilitare termica la 74 de blocuri de pe raza Sectorului 1;- Proiectare si lucrari de reabilitare termica pentru alte 85 de blocuri;- Locuinte pentru tineri si tineri profesori;- Modernizare infrastructura rutiera (50 de strazi);- Parcari de cartier", a scris Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook