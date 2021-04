Clotilde Armand, dupa ce Marcel Ciolacu a spus ca a pierdut alegerile: "Cand un PSD-ist spune asta inseamna ca e exact pe dos"

Afirmatia lui Ciolacu a fost facuta in seara zilei de luni, 19 aprilie, la Televiziunea Publica. Clotilde Armand a postat mesajul imediat dupa incheierea emisiunii."Dupa ce toate instantele de judecata din Romania au decis ca eu sunt primarul ales al Sectorului 1, s-a trezit dl. Ciolacu la cateva luni de la hotararea judecatoreasca definitiva sa arunce inca un fake news la Televiziunea Publica. Parerea lui este ca fostul primar diamant a castigat alegerile din Sectorului 1. Atunci cand un PSD -ist spune asta inseamna ca este exact pe dos", a scris edilul sectorului 1 pe Facbook.Armand continua spunand ca se folosesc de acest caz pentru a nu desfiinta SIIJ."Sunt atat de disperati cei din PSD ca i-am decuplat de la contractele cu banii publici ca nu mai stiu ce sa inventeze. Si folosesc acest caz pentru a nu desfiinta sectia speciala de executie a magistratilor creata de Dragnea si Tudorel Toader . Dle. Ciolacu am o veste tare trista pentru dvs. si restul pesedistilor: vin dupa voi si n-am sa va las in pace pana nu recuperez fiecare leu care l-ati furat de la cetatenii Sectorului 1. Si credeti-ma ca am sa va gasesc. Pe toti", si-a incheiat Clotilde Armand postarea.Operatiunea propriu-zisa de renumarare a voturilor a inceput in luna februarie 2021. 10 politisti au fost desemnati sa se ocupe exclusiv de numararea a 80.000 de buletine de vot din cele 1.566 de sectii de votare arondate Sectorului 1.Procurorul a dat un termen de recomandare de 2 luni pana la care sa aiba rezultatul renumararii. Daca se constata fraudarea alegerilor, cel mai probabil se va ajunge la reluarea scrutinului.Procedura a fost ceruta de procurorul care ancheteaza o plangere depusa de PSD, dupa ce Dan Tudorache , candidatul social democratilor, a pierdut scrutinul in favoarea reprezentantei USR , Clotilde Armand. Atat Biroul Electoral Central, cat si alte doua instante au respins in toamna acuzatiile de frauda si au validat rezultatul alegerilor.Inca din toamna anului 2020, organizatia PSD de la Sectorul 1 a reclamat la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie posibile fraude legate de rezultatele scrutinului.