Clotilde Armand sustine ca nu exista o hotarare definitiva privind executarea primariei. "Santajul Romprest nu a functionat sub amenintarea starii de alerta"

"Despre Criza Deseurilor din Sectorul 1(pentru cei care n-ati aflat sau pentru cei care au citit diverse stiri false despre subiect)1. Starea de alertaSub amenintarea declararii starii de alerta, santajul Romprest nu a mai functionat. Compania a fost obligata sa ridice gunoiul. Asa a disparut starea de alerta si din aceasta cauza prefectul si autoritatile n-au mai declarat stare de alera. Ce dovada de santaj mai evidenta putem sa avem din partea companiei de salubritate la un asemenea gest?!2. Solutia Primariei este pusa in aplicarePrimaria Sectorului 1 a gasit solutia pentru deblocarea situatiei privind deseurile. Usile sortatorilor de deseuri se vor deschide pentru gunoaiele din Sectorul 1. Specialistii Primariei Sectorului 1, ai Prefecturii Municipiului Bucuresti si ai firmelor care sorteaza deseurile au gasit solutia pentru deblocarea crizei: plata directa de catre Primaria Sectorului 1 a facturilor catre firmele care sorteaza gunoiul, fara sa mai fie nevoie de acordul Romprest. Astfel vom scapa de santaj si de gunoiul neridicat pe strazile din Sector. Am propus acesta solutie inca de la sfarsitul lunii mai insa compania a refuzat sistematic. De ce? Ca sa ne santajeze cu gunoi aruncat pe strazi si sa nu-l ridice.3. Executari silite initiate de Romprest De cand sunt eu in primarie am suspendat toate executarile silite solicitate de Romprest. Conform Legii 54/2006, facturile emise de operator utilizatorului este titlu executoriu. Doar ca Sectorul 1 nu este utilizator, este autoritate contractanta. Conform regulamentului de salubrizare, utilizatori sunt persoanele fizice sau juridice care incheie contracte cu Romprest, in virtutea exclusivitatii sale pe raza Sectorului 1. Incheierea de incuviintare poate fi atacata pe calea contestatiei la executare. Ceea ce s-a si intamplat pana acum. Nu exista o hotarare definitiva care sa recunoasca facturile ca fiind titlu executoriu", a scris Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca Primaria Sectorului 1 isi asuma plata directa a sortatorilor de deseuri, transmite Agerpres."Sectorul 1 a identificat o solutie prin care va putea achita partial sau chiar total poate datoriile pe care prestatorul le are catre sortatori, in asa fel incat sa nu mai existe un blocaj. Sectorul 1 isi asuma plata sortatorilor in mod direct, in asa fel incat sa degreveze prestatorul de aceasta obligatie si sa-i permita sa presteze serviciul fara niciun fel de opriri. Prestatorul, sunt sigur, va aprecia acest gest si isi va desfasura serviciile in continuare, fara niciun fel de probleme. Inteleg ca prestatorul este pe strazi si isi indeplineste obligatiile", a spus Alin Stoica, intr-o declaratie de presa, citata de Agerpres.Solicitarea de ridicare a licentei Romprest, trimisa de primarul Sectorului 1 Clotilde Armand catre autoritatea care are aceasta atributie, arata ca Primaria a platit 168 de milioane de lei catre companie, in perioada iulie 2020 - mai 2021, pentru serviciile de salubritate, insa Romprest nu si-a platit mai departe subcontractorii, ceea ce a dus la periclitarea serviciului de salubrizare si a sanatatii populatiei din sector.Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat, miercuri, ca a facut solicitare catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) pentru ridicarea licentei Romprest, pe care l-a numit "operator santajist".