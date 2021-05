Clotilde Armand le cere politistilor locali din Sectorul 1 sa poarte uniforme. "Sper sa inteleaga ca problemele de fashion nu sunt in atributiile lor"

"In urma cu cateva zile am discutat cu conducerea Politiei Locale Sector 1 sa transmita angajatilor ca este obligatoriu sa poarte uniforma (existau prea multi politisti locali in teritoriu imbracati casual). Si ce credeti? Unul dintre politistii locali din Sectorul 1 a facut plangere conducerii pentru ca l-a obligat sa poarte uniforma de serviciu. Kafka?!Sper sa inteleaga ca problemele de fashion nu sunt in atributiile Politiei Sectorului 1", a scris Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook