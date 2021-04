Marcel Ciolacu, despre renumararea voturilor din Sectorul 1: "Clotilde Armand a pierdut alegerile, mai sunt 220 de saci"

"Doamna Clotilde a pierdut alegerile. Mai sunt 220 de saci de numarat, dar trendul e foarte clar, domnul Tudorache a castigat alegerile. Cand se desfiinteaza SIIJ se desfiinteaza si aceasta ancheta si o ingropam, nu intelegeam de ce este acest elan de desfiintare a SIIJ. Oamenii aia de la politie - care renumera voturile - si-au facut datoria, cunosc detalii. Diferentele de la sac la sac continua sa fie la fel. Vreau sa o vad pe dna Clotilde, care nu este bolsevica, nu conteaza cine numara, ca isi va da demisia si va pleca. Daca nu, tehnic vom declansa strangere de semnaturi pentru referendum in Sectorul 1 pentru a o demite. Ii anunt cu tristete ca SIIJ nu se va desfiinta in 15 zile pana cand ancheta va fi finalizata", a declarat Marcel Ciolacu in seara zilei de luni, la Antena 3.Operatiunea propriu-zisa de renumarare a voturilor a inceput in luna februarie 2021. 10 politisti au fost desemnati sa se ocupe exclusiv de numararea a 80.000 de buletine de vot din cele 1.566 de sectii de votare arondate Sectorului 1.Procurorul a dat un termen de recomandare de 2 luni pana la care sa aiba rezultatul renumararii. Daca se constata fraudarea alegerilor, cel mai probabil se va ajunge la reluarea scrutinului.Procedura a fost ceruta de procurorul care ancheteaza o plangere depusa de PSD, dupa ce Dan Tudorache, candidatul social democratilor, a pierdut scrutinul in favoarea reprezentantei USR Clotilde Armand . Atat Biroul Electoral Central, cat si alte doua instante au respins in toamna acuzatiile de frauda si au validat rezultatul alegerilor.Inca din toamna, organizatia PSD de la Sectorul 1 a reclamat la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie posibile fraude legate de rezultatele scrutinului.