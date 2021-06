Primaria Sectorului 1 si Directia Generala Anticoruptie anunta un proiect comun pentru combaterea spagii

Ce buget are proiectul

Concret, proiectul urmareste, intre altele, consolidarea si dezvoltarea capacitatii institutionale de a efectua activitati de identificare si reducere a riscului de expunere la fapte de coruptie prin implementarea unor mecanisme de control, evaluare si raportare specifice; definirea si promovarea unor modele de buna practica alaturi de promovarea masurilor anticoruptie atat in randul cetatenilor, cat si pentru personalul angajat etc. Bugetul total estimat al proiectului se ridica la 380.000 de lei, valoarea asistentei financiare nerambursabile fiind de 98% din totalul cheltuielilor eligibile gestionate, iar cota de finantare de la bugetul local - de 2%.Prin hotararea nr. 112 din 3 iunie, Consiliul Local Sector 1 a solicitat Consiliului General al Municipiului Bucuresti imputernicirea expresa de a incheia Acordul de parteneriat, in vederea depunerii cererii de finantare aferente acestui proiect.