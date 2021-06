Primaria Sectorului 1 va plati direct sortatorii de deseuri. Romprest, acuzata ca nu achita mai departe catre gropile de gunoi

Romprest executa silit Consiliul Local Sector 1

"Sectorul 1 a identificat o solutie prin care va putea achita partial sau chiar total poate datoriile pe care prestatorul le are catre sortatori, in asa fel incat sa nu mai existe un blocaj. Sectorul 1 isi asuma plata sortatorilor in mod direct, in asa fel incat sa degreveze prestatorul de aceasta obligatie si sa-i permita sa presteze serviciul fara niciun fel de opriri. Prestatorul, sunt sigur, va aprecia acest gest si isi va desfasura serviciile in continuare, fara niciun fel de probleme. Inteleg ca prestatorul este pe strazi si isi indeplineste obligatiile", a spus Alin Stoica, intr-o declaratie de presa.Solicitarea de ridicare a licentei Romprest, trimisa de primarul Sectorului 1 Clotilde Armand catre autoritatea care are aceasta atributie, arata ca Primaria a platit 168 de milioane de lei catre companie, in perioada iulie 2020 - mai 2021, pentru serviciile de salubritate, insa Romprest nu si-a platit mai departe subcontractorii, ceea ce a dus la periclitarea serviciului de salubrizare si a sanatatii populatiei din sector.Intrebat despre decizia de joi a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti prin care este executata silit Primaria Sectorului 1, prefectul Capitalei a raspuns: "Stiu ca exista litigii intre Romprest si Sectorul 1, iar litigiile trebuie sa urmeze calea fireasca. Daca Primaria are de platit astfel de datorii, trebuie sa le plateasca"."Discutiile pe care le-am avut sunt legate strict despre servicii si deblocarea situatiei prestatorului cu sortatorii. Pentru a achita datoriile catre sortatori, datoriile pe care prestatorul le-ar avea catre sortatori. Aceste sume sunt refacturate catre Primarie, dar pentru ca a intervenit un blocaj financiar, primaria si-a asumat sa plateasca catre sortator aceasta factura", a adaugat Stoica.Romprest a dat in judecata Primaria Sectorului 1 si a solicitat executarea silita a institutiei. Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a admis joi cererea, iar Primaria Sectorului 1 este obligata la o executare silita. Partile implicate sunt compania Romprest, in calitate de creditor, si Primaria de sector, in calitate de debitor."Admite cererea de incuviintare a executarii silite. Incuviinteaza executarea silita in temeiul titlului executoriu, prin toate modalitatile de executare prevazute de lege , simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, precum si a cheltuielilor de executare. Fara cale de atac. Pronuntata azi, 10.06.2021, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei", potrivit cererii de admitere privind executarea silita afisata pe portalul instantelor. Prefectul Capitalei Alin Stoica a afirmat ca nu isi poate da acordul cu privire la declararea starii de alerta in Sectorul 1 , in contextul problemelor privind ridicarea gunoiului de catre Romprest.El a adaugat ca din notele de constatare ale Garzii de Mediu rezulta ca nu se justifica declararea starii de alerta, masura ceruta de primarul Clotilde Armand