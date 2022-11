Comasarea alegerilor nu e constitutionala - Reactii de la Putere si Opozitie

Dupa ce Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala Legea comasarii alegerilor, majoritatea politicienilor de la Putere a declarat ca trebuie asteptata motivarea, pentru a putea vedea daca mai este ceva de facut, iar cei din Opozitie au salutat cu entuziasm decizia judecatorilor.

Guvernul si-a intrerupt sedinta de miercuri pentru a analiza decizia Curtii, iar primul care a reactionat a fost presedintele PSD, Victor Ponta, care a cerut, inca o data, demisia Guvernului.

"Este ultima lovitura pe care Guvernul Boc trebuie sa o accepte si astazi sa demisioneze, tinand cont ca si-a angajat raspunderea pe o lege declarata neconstitutionala. Este o infrangere catastrofala pentru Guvernul Boc, care trebuie sa plece astazi", a comentat presedintele PSD, Victor Ponta, intr-o conferinta de presa, adaugand, la insistentele jurnalistilor: "Eu sunt convins ca Guvernul isi va da astazi demisia".

Alegerile nu vor fi comasate - Curtea Constitutionala - ce urmeaza?

PDL:

Prim-vicepresedintele PDL Sorin Frunzaverde a declarat pentru Mediafax ca, in aceste conditii, alegerile se vor organiza la timp - in iunie si noiembrie.

"Vom respecta aceasta hotarare a Curtii Constitutionale. Aceasta hotarare a Curtii Constitutionale din acest moment determina foarte clar ca alegerile locale vor avea loc in prima duminica din luna iunie", a declarat el pentru Mediafax, adaugand insa ca trebuie vazuta motivarea deciziei.

Mult mai nuantate au fost declaratiile presedintelui Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, Daniel Buda (PDL). Acesta a declarat la TVR Info ca trebuie asteptata motivarea deciziei CCR, pentru a se vedea daca nemultumirea este legata "de forma sau de fond".

Ioan Oltean, secretar general al PDL, a spus, tot pentru B1TV, ca "nu este deloc o solutie pe care o asteptam si ne-o doream. Nu putem sa comentam solutiile CCR si le vom respecta fara nicio ezitare, dar asteptam motivarea Curtii si vom vedea cum putem remedia situatia".

Cristian Radulescu, senator PDL, a declarat, pentru B1TV, ca "noi am crezut ca este o solutie constitutionala. Cat priveste demisia Guvernului Boc, nu cred ca are dreptate. Atunci cand vorbesti de dialog si solutii, nu poti sa ceri incontinuu demisia tuturor".

PNL:

La randul sau Eugen Nicolaescu, deputat PNL, a subliniat ca "ceea ce a facut Opozitia, sa conteste aceasta lege aberanta, a fost un lucru bun. Atata timp cat nu stim ce prevede exact decizia CCR, putem spune numai ca alegerile vor avea loc separat, ceea ce este un prim pas catre normalizare, in Romania".

Si Varujan Vosganian, vicepresedinte PNL, a opinat ca "decizia CCR readuce sistemul electoral romanesc la normalitate".

"Oamenii de la Curte au trecut prin presiuni mari, avand in vedere ca era o piesa importanta pentru actuala Putere. Sunt convins ca, daca Legea comasarii ar fi fost declarata constitutionala, presedintele Traian Basescu ar fi intors legea in Parlament", a apreciat si Relu Fenechiu, vicepresedintele PNL, noteaza Jurnalul National.

Liderul PNL Bucuresti, Andrei Chiliman, considera ca, in continuare, e nevoie de alegeri anticipate. "Emil Boc stia ca legea e neconstitutionala si a trecut cu tancul peste Constitutie pentru ca nu le pasa. CCR a salvat bruma de stat de drept care mai exista. (...)Era o smecherie a actualei Puteri, prin care vroia sa manipuleze electoratul si sa mai castige niste voturi", a comentat primarul sectorului 1.

UDMR:

Marton Arpad (UDMR) a exprimat o prima pozitie a Uniunii fata de decizia CCR. "Aceasta lege poate fi corectata in cel mult doua luni. Daca nu vizeaza modalitatea de desfasurare, corectandu-se, pot avea loc alegerile in noiembrie. Daca vizeaza esenta, inseamna ca alegerile locale vor avea loc in iunie. Daca nu vizeaza simultaneitatea, se poate recurge si la procedura alegerilor anticipate impreuna cu localele. Sunt o multime de variante", a spus el.

Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, considera ca "decizia Curtii este victoria oamenilor care au protestat in aceste zile". "Ne indreptam din nou catre partea de democratie, pentru ca ne alunecase piciorul destul de serios", a declarat edilul la Antena 3.

Mircea Geoana, senator independent, a precizat, in cadrul unui comunica remis Ziare.com, ca "decizia de astazi a Curtii Constitutionale este o victorie a democratiei romanesti si intareste domnia statului de drept in Romania. Astazi este evident ca nu se mai pot accepta abuzuri guvernamentale menite sa asigure doar un avantaj electoral actualei Puteri, prin nerespectarea legilor si Constitutiei tarii". Geoana cere demisia Guvernului Boc si numirea unei echipe de tehnocrati.

Pana la cunoasterea motivarii CCR privind neconstitutionalitatea prevederilor legii privind comasarea alegerilor, efectul deciziei judecatorilor constitutionali este ca alegerile locale vor avea loc la termen, adica la vara odata cu expirarea mandatelor actualilor alesi locali.

Ramane insa de vazut care este motivarea Curtii, deoarece in functie de aceasta se vor putea deschide mai multe variante politice.

