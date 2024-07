PC are solutia pentru declansarea anticipatelor: Demisia Opozitiei in bloc

Candidatul USL la Primaria Aradului, Gavril Popescu (PC), va propune, vineri, la intalnirea tuturor conservatorilor de la Sibiu, demisia tuturor parlamentarilor Opozitiei, dar si a primarilor, din data de 1 ianuarie.

"Cred ca toti parlamentarii ar trebui sa-si dea demisia. Voi face propunerea ca cei ce detin functii in administratie sa isi dea demisia pentru a provoca in acest fel alegerile anticipate. Comasarea alegerilor este neconstitutionala si va fi atacata la Curtea Constitutionala a Romaniei. Sunt convins ca ideea pe care o voi propune va aduna tot mai multi adepti", a declarat Gavril Popescu (foto)pentru Romania Libera.

Candidatul conservator, fost prefect al Aradului, a explicat ca alesii locali au fost alesi pentru un mandat de patru ani. Ori, fiecare zi care va trece dupa expirarea mandatului, va duce la nulitatea actelor pe care alesii locali le vor semna.

"Chiar daca Guvernul isi asuma raspunderea, actele pe care le vor semna primarii vor fi lovite de nulitate", a explicat Gavril Popescu.

Conservatorii aradeni spera ca la intalnirea de la Sibiu, propunerile lor sa fie luate in considerare de catre conducerea partidului si chiar sa fie puse in aplicare, in cazul parlamentarilor.

Ads