Replici in comisia de ancheta a alegerilor din 2009 - Berceanu: Era un grup care voia sa suga la acadeaua puterii. Nicolicea: Vindeati ceapa la sarbi

Audierile in comisia de ancheta privind alegerile din 2009 au continuat si marti, cand fostul ministru al Transporturilor Radu Berceanu le-a dat replici neasteptate celor care i-au pus intrebari. Unul dintre cei atacati a fost deputatul PSD Eugen Nicolicea.

Berceanu s-a prezentat la audieri desi initial prezenta sa era pusa sub semnul intrebarii.

"Eu am fost invitat miercuri la ora 15:00 printr-un SMS in care se spunea ca trebuie sa vin azi (marti - n. red.) la 11:00 si eu tot prin SMS am intrebat cine plateste toata distractia, pentru ca cine se distreaza trebuie sa si plateasca - cel putin asa stiu eu. Si nu mi s-a mai raspuns nimic", a declarat Radu Berceanu inainte de a intra la audieri.

El a precizat ca a mai trimis un SMS comisiei marti dimineata pentru a intreba "cum a ramas" si ca i s-a raspuns sa faca cerere pentru a-i plati Senatul deplasarea la Bucuresti.

In replica, presedintele Comisiei parlamentare de ancheta, Mihai Fifor (PSD), a declarat ironic ca se gandise sa faca o cheta pentru a-i plati fostului ministru democrat-liberal transportul pana la Bucuresti.

In ce calitate se afla Andronic in sufrageria lui Oprea? Si-a platit impozitele?

Intrat la audieri, Radu Berceanu, care a fost si presedinte al PDL Dolj, a raspuns in stilul ironic care il caracterizeaza intrebarilor senatorilor si deputatilor prezenti, strecurand, printre declaratii si mai multe "soparle".

De exemplu, el a intrebat daca Dan Andronic, cel care a lansat informatia despre intalnirea de acasa de la Gabriel Oprea din seara turului doi al alegerilor prezidentiale din 2009, a participat la respectiva intalnire in calitate de jurnalist sau de consultant politic, precizand ca acesta nu a avut niciodata "niciun habar" despre campania electorala, dar totusi a incasat sume de bani in aceasta calitate.

Ads

"Adica ramane ideea ca a lansat cineva asa un subiect, nu am inteles - a fost lansat de un ziarist sau de un specialist in campanii electorale? Ca eu inteleg ca era vorba de un specialist in campanie electorala. El nu a avut niciodata niciun habar despre campania electorala, nu poti sa fii consultant in campania electorala cand tu niciodata nu ai facut nicio campanie, nu ai candidat... nu ai nicio... asa, de chichi. Dar eu stiu tarifele si nu-mi aduc aminte sa-l fi intrebat cineva dintre dumneavoastra, asa, intre colegi jurnalisti, domn'e, da' acolo cand te-ai dus ce erai, la intalnirea aia, ti-a placut? Ce era? Consultant? Asa. Si banii, impozitele? A? Pai stati un pic, trebuie sa-l intrebati pe el", a declarat Radu Berceanu.

Intrebat despre ce tarife vorbeste, fostul lider democrat-liberal a spus ca el stie ce se cerea la momentul respectiv de consultantii politici.

"Dumneavoastra spuneti ca stiti tarifele?", a fost intrebat de un membru al comisiei. "Sigur ca le stiu", a replicat el. "Cat a platit partidul?", a urmat o alta intrebare. "Nu stiu... Nu vreau sa va spun", a continuat el.

Ads

Contre cu Nicolicea

Un alt schimb de replici a avut loc cu Eugen Nicolicea.

Intrebat de senatorul USR Mihai Gotiu despre cum s-a format UNPR in 2009, Berceanu a spus ca parlamentarii care au parasit PSD pentru a forma noul partid alaturi de Gabriel Oprea urmareau sa ramana in sfera puterii.

"Era un grup care manifesta dorinta de a fi la acadeaua puterii sa mai suga si ei putin de acolo (...) d-astia care pleaca, revin, iara pleaca, iar revin. Electronii liberi, asa, in miscare, stiti? Miscare browniana (...) Si, la un moment dat, acest grup care avea oarecum aceleasi dorinte sau tendinte si-au gasit un lider. Sau liderul respectiv a captat grupul. Sau nu stiu cum s-a intamplat acolo", a spus Radu Berceanu, referindu-se la Oprea.

Replica a venit putin mai tarziu de la unul dintre cei care au demisionat atunci din PSD pentru a forma UNPR, actualul deputat social-democrat Eugen Nicolicea. Dupa ce Berceanu a spus ca in 2009, in urma iesirii PSD de la guvernare, el a fost numit si ministru interimar al Agriculturii, domeniu la care nu prea se pricepea, Nicolicea i-a replicat: "La agricultura probabil ca erati foarte bun, ca va ocupati cu vandut ceapa la sarbi".

Ads

"Noaptea ca hotii" revine

Un alt schimb de replici a avut loc intre Radu Berceanu si senatorul PSD Adrian Tutuianu. Dupa ce social-democratul i-a reprosat fostului lider PDL ca a schimbat "intr-o noapte" sefii mai multor institutii din subordinea Ministerului Transporturilor, Berceanu a replicat ca el nu lucra noaptea, facand aluzie la sloganul "noaptea ca hotii" aparut in urma adoptarii OUG 13 de catre Guvernul Grindeanu.

"Sa stiti ca, daca cumva i-am schimbat, nu i-am schimbat noaptea, i-am schimbat ziua. De schimbat noaptea, schimbati dumneavoastra. Eu nu stateam noaptea niciodata la minister, erau alti ministri care stateau noaptea", a spus Radu Berceanu.

La finalul audierii, deputata ALDE Steluta Cataniciu l-a comparat pe Radu Berceanu cu un vin spumant. "Domnul Berceanu, ati fost asa ca un vin spumant la comisia aceasta, cred ca au facut deliciul presei declaratiile dumneavoastra", a spus Cataniciu. "Doamna, in calitatea mea de vin spumant trebuie sa fiu ascultat cu atentie", i-a replicat Berceanu, atragandu-i apoi atentia ca a rastalmacit una dintre declaratiile sale.

Ads

Boc si Maior, pe lista de saptamana viitoare. Situatia lui Videanu e confuza

Mihai Fifor, presedintele comisiei, a precizat ca Emil Boc a confirmat prezenta la comisie pentru saptamana viitoare, deoarece in prezent se afla intr-o deplasare in China. Tot saptamana viitoare, potrivit lui Fifor, va veni la comisia de ancheta si fostul director al SRI George Maior.

Intrebat daca a vorbit cu Adriean Videanu, fostul sef al campaniei electorale a lui Traian Basescu in 2009, Fifor a spus ca acestuia i-a fost trimisa invitatia, dar comisia nu a primit niciun raspuns.

Adriean Videanu, a declarat, marti, ca nu a fost invitat la comisia parlamentara de ancheta privind turul doi al alegerilor prezidentiale, desi pe ordinea de zi a audierilor de la comisie apare ca fiind invitat alaturi de Gheorghe Flutur, Radu Berceanu si Eugen Tomac.

"Nu m-a chemat nimeni", a afirmat Adriean Videanu.

Ads