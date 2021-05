Parlamentul a respins infiintarea unei comisii de ancheta, ceruta de PSD si AUR, privind decesele provocate de COVID-19.

S-au inregistrat 156 de voturi "pentru", 230 de voturi "impotriva" si nicio abtinere.Liderul senatorilor PSD Lucian Romascanu , le-a spus parlamentarilor USR PLUS ca o comisie de ancheta parlamentara "va veni sa faca lumina asupra unor aspecte in privinta carora chiar oamenii lor s-au indoit - Vlad Voiculescu si Ioana Mihaila". Doi reprezentanti la varf ai Guvernului - unul fost, altul prezent - se indoiesc de corectitudinea acestor cifre. (...) Stimati colegi de la USR PLUS , acesti doi ministri sunt ministrii dumneavoastra. Nu credem ca ati putea vota impotriva unei asemenea comisii de ancheta, care va veni sa faca lumina pentru ceea ce oamenii dumneavoastra s-au indoit. Daca nu veti vota aceasta comisie de ancheta, inseamna ca, alaturi de partenerii vremelnici de la PNL , veti dori sa ascundeti gunoiul sub pres. (...) O comisie de ancheta este o cale de aflare a adevarului, suprema, fiind a Parlamentului Romaniei, iar ceea ce se intampla in aceasta perioada datorita acestei pandemii merita stiut", a declarat Romascanu.Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a anuntat ca parlamentarii din acest grup nu vor vota pentru o astfel de comisie, considerand ca nu este necesara, in conditiile in care Ministerul Sanatatii lucreaza la un raport privitor la datele pandemiei."Am auzit in ultimii ani de foarte multe ori discutii pe marginea infiintarii sau a desfiintarii unor comisii. L-am auzit pe fostul coleg al domnilor, domnul Dragnea, cum anunta din doua in doua luni comisii de ancheta, comisii care n-au facut nimic, pentru ca erau folosite numai pentru scandal. Si in cazul asta, nu este nimic de facut in Parlament. Avem un minister care lucreaza la un raport, au fost prezentate si niste date preliminare si in zilele urmatoare veti vedea cu totii un raport. Din datele preliminare, ministrul actual (al Sanatatii - n.r.) , Ioana Mihaila, a aratat ca au fost niste erori umane de inscriere a mortilor in bazele de date. In cateva zile ne vom lamuri cu totii si nu este nevoie de comisie de ancheta. Si mai este nevoie de un lucru foarte important: trebuie sa reprofesionalizam si asta facem, asta face Ioana Mihaila, asta fac colegii de la CNAS care au lansat primele concursuri pe bune si ati vazut ce s-a intamplat - s-au speriat toti", a afirmat Mosteanu.Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a reafirmat in plen ca un ministru de la USR PLUS a spus ca Guvernul Orban a masluit datele pentru a organiza alegeri in Romania."In timp ce dumneavoastra vorbiti de Dragnea si de concursurile de la casele de sanatate, un ministru din Guvernul coalitiei, membru USR PLUS, printre altele, a spus ca Guvernul Orban a masluit datele cu privire la numarul de infectari, pentru a putea organiza alegeri in Romania. Acelasi ministru a spus ca Guvernul Citu masluieste datele cu numarul de morti din Romania si voi vorbiti de Dragnea si de casele de asigurari de sanatate. Ce legatura au una cu alta? (...) Haideti sa aflam adevarul!", a aratat Simonis."Problema pe care a aratat-o doamna Ioana Mihaila si in raportul preliminar este aceea a incompetentei din sistem. Despre asta vorbim si asta vom schimba", a spus in replica Ionut Mosteanu.Senatorul AUR Rodica Boanca i-a invitat pe colegii din majoritatea parlamentara sa voteze in favoarea constituirii comisiei de ancheta, astfel incat "sa se faca dreptate"."La Senat , comisia de ancheta care ar fi facut poate lumina in cazul 'Foisor' a fost respinsa cu doua voturi diferenta. Acum, cand aceasta ancheta ar veni chiar in ajutorul domnului Voiculescu si poate al doamnei ministru de acum, nu cred ca aveti nicio scuza pentru a o pica. Comisia de ancheta are ca rol verificarea, cercetarea unor posibile infractiuni, abuzuri in cazul de fata, unele inadvertente grave in sistemul sanitar. De aceea, cred ca este un lucru sau un aspect ce tine de moralitatea fiecaruia sa respectati juramantul de aici, de la acest pupitru, si sa votati", a spus parlamentarul.