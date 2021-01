Stelian Ion anunta ca va fi infiintata o comisie speciala in Parlament sa discute pensiile magistratilor: "Sunt niste decizii ale CCR de care trebuie sa tinem cont"

"Sunt niste decizii ale CCR . Bune, rele, sunt niste decizii ale Curtii de care trebuie sa tinem cont. Si atunci daca vii cu ideea pe care o promovezi foarte clar ca desfiintezi total pensiile militarilor, magistratilor, risti foarte mult sa pice la CCR, ceea ce s-a intamplat. De asta as vrea sa nu venim cu astfel de variante, ci sa fie variante discutate in prealabil si cu cei la care se refera acele pensii speciale , de serviciu, dupa denumirile pe care le are fiecare categorie. In urma acestor discutii care se vor purta in Parlament sa se ajunga la variante. In privinta pensiei magistratilor se va forma o comisie in Parlament si acolo se va discuta si aceasta problema", a declarat Stelian Ion, intr-un interviu pentru Antena 3.Pe 15 decembrie 2020, Curtea Constitutionala a admis obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Avocatul Poporului si de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) cu privire la impozitarea pensiilor speciale cu pana la 85%. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi, iar actul normativ este neconstitutional in ansamblul lui. Prin urmare, Legea pentru completarea Codului Fiscal in sensul impozitarii pensiilor speciale este neconstitutionala si se va reintoarce in Parlament pentru a fi pusa in acord cu decizia CCR.