Viceprimarul Iasiului, audiat in calitate de martor intr-un dosar instrumentat de DIICOT. Mai multi membri ai Comisiei de Urbanism, convocati de procurori

Viceprimarul Gabriel Harabagiu, care este membru simplu al Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Local Iasi, a ajuns in cursul zilei de luni la sediul DIICOT, insotit fiind de avocata sa, unde a stat cateva ore."Am fost citat ca martor intr-un dosar in legatura cu o persoana din municipiul Iasi. Mi-au fost puse mai multe intrebari despre schimbul de terenuri care trebuia sa aiba loc intre Primaria Municipiului Iasi si terenul domnului respectiv din strada I.C.Bratianu", a declarat viceprimarul Gabriel Harabagiu la iesirea din sediul DIICOT Iasi.Tot in cursul zilei de luni la sediul DIICOT a venit si consilierul local Marius Aur, care este un alt membru al Comisiei de Urbanism. Inainte de a intra in sediul DIICOT el a spus jurnalistilor ca a fost invitat in calitate de martor. Si alti membri ai Comisiei de Urbanism din CL Iasi au fost convocati de procurori la audieri.