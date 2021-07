Alegerile pentru conducerea PNL Timis vor fi amanate, dupa scandalul cu agenti de paza de la conferinta municipala

"Intrucat nu vor putea fi indeplinite conditiile pentru organizarea CCJ in data de 10 iulie 2021, termenul de depunere a candidaturilor la alegerile pentru noul BPJ se va prelungi pana la o data pe care o vom stabili in cadrul BPJ", a transmis, duminica, PNL Timis pe pagina de Facebook Deocamdata, pentru functia de presedinte al PNL Timis a fost anuntata o singura candidatura, cea a primarului orasului Busias, Sorin Munteanu.In prezent, PNL Timis este condusa interimar de presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica.Alegerile pentru conducerea PNL Timisoara au fost programate sambata, insa taberele celor doi candidati pentru functia de presedinte, Raul Ambrus si Cosmin Tabara, nu s-au inteles din cauza numarului delegatilor prezenti.Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica a anuntat ca suspenda alegerile si a parasit sala alaturi de sustinatorii lui Cosmin Tabara . In sala au ramas, totusi, sustinatorii lui Raul Ambrus care au format o noua comisie de alegeri si astfel l-au ales pe Ambrus lider al PNL Timisoara.Alin Nica a declarat ulterior ca vor urma masuri de sanctionare in filiala, chiar excluderi din partid , dupa scandalul de la conferinta de alegeri a PNL Timisoara. Nica a mai anuntat ca va face si plangeri penale dupa ce a disparut inclusiv stampila partidului si a anuntat excluderi din PNL.