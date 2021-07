Alegerile pentru conducerea PNL Timisoara, suspendate si amanate, dupa certuri intre sustinatorii candidatilor

Sedinta a debutat insa cu alte tensiuni. Deputatul Claudiu Chira a chemat politia, nemultumit ca punctele de acces la congres erau blocate de agentii de paza ai unei firme contractata de Danut Groza, secretar general al filialei judetene PNL, potrivit PressAlert.Dupa ce politia a constatat ca nu exista nici o problema, au aparut tensiunile politice legate de excluderea de la vot a mai multor membri care nu figurau in baza de date.Astfel, tandemul Alin Nica - Danut Groza, care il sustine pe Florin Citu , a anuntat anularea alegerilor si organizarea lor la o data ulterioara, dar sustinatorii taberei adverse, care il sprijina pe Ludovic Orban , au inceput sa voteze.Cea mai mare nemultumire a sustinatorilor lui Ambrus a fost aceea ca de pe listele de votanti au fost sterse 150 de nume, pe motiv ca nu au buletin de Timisoara sau rezidenta in municipiu si nici nu au fost lasati sa intre in sala conferintei de alegeri, de la Filarmonica Banatul.Sustinatorii lui Ambrus au huiduit in fata cladirii Filarmonicii atat echipa lui Tabara, cat si pe presedintele interimar al filialei judetene, Alin Nica.In urma acestor nemultumiri si certuri, Alin Nica a anuntat suspendarea alegerilor si faptul ca vor fi reprogramate, dupa o discutie in Biroul Politic Judetean al PNL cu privire la "aceasta situatie foarte serioasa".